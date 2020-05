Hopital – Des équipements de protection réutilisés

Les professionnels de santé dans les hôpitaux qui prennent en charge les cas de covid-19 à Toamasina, ont reçu des instructions de ne plus jeter les équipements de protection individuelle (EPI). Ils seront réutilisés. «Les sur-blouses et les combinaisons seront lavées et désinfectées pour une réutilisation», indique le directeur d’un établissement hospitalier. Plusieurs paramédicaux ne sont pas rassurés par cette pratique. «Le risque qu’on attrape le virus va augmenter dans de telles conditions », s’inquiète une sage-femme travaillant à Toamasina. « Qui va contrôler la désinfection de ces EPI pour rassurer que le virus est bien détruit? », s’interroge un infirmier. D’autres sont plus sévères. «Veulent-ils tuer les professionnels de santé ? ».

Des directeurs d’établissement affirment que la réutilisation de ces équipements de protection lavables ne présente aucun risque. « Ils ont été conçus pour être réutilisés. Ce n’est pas à cause d’un manque d’EPI, ils sont spéciaux pour cela. Nous disposons de matériel de décontamination et de machines à laver», rassurent-ils.

Les Centres hospitaliers universitaires à Antananarivo ont déjà employé ces EPI réutilisables, depuis quelque temps. Une centaine serait disponible dans chaque hôpital. Ce ne serait pas suffisant.