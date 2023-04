VOL DE MOTOS À TOAMASINA – Une chaîne de transformation mise à nue

Une chaîne de transformation de modification et de fabrication de documents de motos frauduleux a été portée au grand jour.

Coup de filet des forces de défense et de sécurité à Toamasina. En travaillant de concert avec le parquet près le tribunal de première instance, les forces de police et celles de la gendarmerie ont porté au grand jour un réseau de vol et de blanchiment de motos volées.Hier, neuf deux-roues dérobés au cours de ces derniers mois ont été retrouvés dans un atelier dissimulé dans le quartier de Tanambao V, aux abords de la gare routière. En effectuant une descente sur place et en procédant à une perquisition sur mandat du parquet, les enquêteurs ont découvert non seulement des motos volées mais ont dans la foulée mis à nu une chaîne de blanchiment de ces engins. Outre l’atelier de peinture et de mécanique où les carénages sont repeints et les pièces mécaniques ainsi que les éléments de carrosserie sont remplacés ou inter-changés, les limiers ont retrouvé du matériel servant à effacer les numéros du moteur pour ensuite en graver de nouveaux. A la fin de l’opération, c’est une moto différente qui sort de la chaîne de réassemblage et de transformation, à tel point que les propriétaires n’y voient que du feu. De papiers frauduleux sont ensuite fabriqués pour que ces engins puissent être revendus sans mettre la puce à l’oreille.

Transformation

Dans ces ateliers, des peintres ainsi que des mécaniciens en connaissance de cause travaillent à plein temps. Lors de l’opération, des personnes mouillées dans ces subterfuges se sont faits cueillir.

Le réseau démantelé est un mécanisme bien huilé. Une bande se charge de commettre les vols en usant parfois de la force et en ayant recours à des armes si nécessaire, pour parvenir à leur fin. Les motos dérobées sont ensuite enfermées et le proces­sus de transformation est engagé dans les ateliers. D’autres personnes en établis­sent les papiers avant que les motos soient mises en vente.

La moto scooter à quatre temps, dont les plus récentes pour lesquelles les prix affichent des millions d’ariary sont les proies de prédilection des bandits. Les neuf motos retrouvées ont été con­duites au camp du groupement de la gendarmerie de la région Atsina­nana où les propriétaires ayant fait l’objet de vol ont été invités à les récupérer sur présentation de preuves.