UNICEF PROTECTION DE L’ENFANCE – Consultation régionale en faveur des enfants

Comme dans toutes les autres régions de Madagascar, la ville de Mahajanga a abrité pendant deux jours, mardi et mercredi dernier, l’atelier intitulé « Sur la consultation régionale et élaboration du nouveau document de programme pays 2024-2028 entre Unicef et le gouvernement de Madagascar ». La rencontre s’est déroulée à l’hôtel les Roches rouges à la Corniche, avec les différents acteurs concernés ,dont la société civile, ainsi que les directions régionales de l’Intérieur et la décentralisation Boeny, la région Boeny et les différentes organisations et les autorités locales. « La responsabilité de faire connaître les devoirs et obligations qui devraient être assumés par les enfants afin de faciliter leur éducation, incombe à la société. L’utilisation par les enfants des réseaux sociaux et internet a nettement augmenté et la surveillance est négligée, voire absente. Nous devons montrer aux enfants comment ils pourront se protéger », a rapporté dans son discours le Secrétaire général de la région Boeny,Tokifaharana Herimaharo-Zo Randrianarivony. Le réseau de trafic de drogues qui prolifère actuellement dans le pays est également une menace dangereuse pour les enfants. La consultation permettra d’élaborer un document de coopération entre l’UNICEF et le gouvernement malgache afin de protéger les enfants dans tous les aspects. Et il sera mis en œuvre de 2024 à 2028. Parallèlement à cette consultation régionale, le gouverneur Mokhtar Andriantomanga,a également participé à l’atelier de plaidoyer et d’engagement des gouverneurs et préfets en faveur des interventions multisectorielles de la réalisation des droits de l’enfant, à Tana, durant deux jours.