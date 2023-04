SANTÉ OCULAIRE – Une technique moderne de la chirurgie de la cataracte appliquée

L’avenir est plus clair pour Elmine Razanajao, une femme de 75 ans. Elle a retrouvé la vue, après l’opération de cataracte qui n’a duré qu’une dizaine de minutes, au centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala, hier. Elle est venue spécialement de Mahajanga, pour subir cette opération. « J’ai perdu progressivement la vue, en l’espace de deux ans. Je ne vois plus que les personnes et les choses qui se trouvent à un mètre, devant moi. Je ne peux même plus lire la bible. Tout cela va changer, maintenant », lance-t-elle, très heureuse de la réussite de l’opération. Elmine Razanajao fait partie des personnes atteintes de la cataracte, opérées avec la technique moderne phacoémulsification au CHU Anosiala, grâce aux dons d’équipements médicaux offerts par l’association Pneumo-Aide, pour cet hôpital. La phacoémulsification est la technique de référence du traitement de la cataracte dans les pays développés. « Avec cette technique, nous pouvons procéder à l’opération, même au début de la cataracte. », indique le Dr Ravaka Andriambelo, ophtalmologue. Cette technique est sur le point d’être ajoutée aux offres de service des hôpitaux publics. Ces dons d’équipe­ments médicaux de l’association Pneumo-Aide et cette opération de la cataracte, viennent à point nommé. Les personnes atteintes de la cataracte sont nombreuses à Madagascar. Ce problème de vision est, souvent, négligé, pourtant, il peut entraîner la cécité. Cette opération continue cette semaine, au CHU Anosiala. L’association Pneumo-Aide reviendra deux à trois fois par an, pour réaliser cette opération.