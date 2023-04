JIOI 2023 – STAGE – Les lutteurs malgaches visent plus de médailles d’or

La Fédération malgache de lutte ou United World Wrestling Madagascar (UWWMad) prend au sérieux la préparation de la onzième édition des JIOI de 2023 au mois d’août à Madagascar. Seize ans après sa dernière apparition aux Jeux des Îles de l’Océan Indien, la lutte fait son grand retour et Madagascar vise au moins soixante pour cent des médailles d’or mises en jeu. Pour mettre les atouts du côté du clan malgache, quatre experts internationaux sont à la rescousse et apportent leur contribution avec leur expertise et leurs expériences dans un stage de formation de dix jours, du 20 au 30 avril au petit palais du Palais des sports de Maha­masina. Les quatre experts internationaux, Vincent Aka, expert UWW development officer, Charles Villet, expert UWW International referee instructor, Frederic Rubio, UWW expert et Didier Sauvaire, président de l’union des fédérations francophones des luttes et ancien président de la Fédération française de lutte, sont tous unanimes quant à la potentialités des athlètes, coaches arbitres et entraîneurs malgaches, mais il faut suivre les nouvelles techniques et les nouveaux règlements. Le stage de formation est ouvert aux lutteurs mais aussi aux entraîneurs, coaches, arbitres et athlètes. Après six jours de stage, des certificats de fin de stage ont été attribués aux entraîneurs, niveau I et niveau 2 selon la capacité d’assimilation de chacun. Mamitiana Raveloson, président de la Fédération malgache de lutte ou United World Wrestling Madagascar (UWWMad), lors de sa prise de parole, a expliqué: « Ce genre de stage est le bienvenu pour le clan malgache car à quatre mois du début des Jeux des Îles à la maison, chacun a trouvé son compte. Ce stage apportera quelque chose de plus au corps arbitral, aux entraîneurs, et surtout aux athlètes, car sur les dix catégories prévues être jouées aux JIOI à la maison, Madagascar vise 60% des médailles d’or mise en jeu. »