ÉVÈNEMENT – Iraimbilanja va offrir un grand show à Antanimena

Le groupe de pop rock malgache Iraimbilanja célèbre cette année son 40ème anniversaire. Ce 1er mai, pour marquer cela, le groupe présentera un concert au CC ESCA Antanimena. Des artistes rockeurs vont honorer Iraimbilanja sur scène le jour du spectacle. Comme Nini (Kiaka), Jacquot (Green) et Abass dans le groupe Apost. Le groupe Iraimbilanja, ainsi que les invités, vont ambiancer le public pendant 3 heures et 30 minutes. La fête commencera à trois heures de l’après-midi. Iraimbilanja va jouer les chansons qui les ont marqués durant ces 40 années d’existence. « Ce lundi, on va jouer les chansons qui sont parties aux oubliettes, mais sans négliger les nouveaux morceaux, comme l’hymne du groupe, intitulé Iray fo », précise Raveloarison Andriampaniry, un membre du groupe. C’est une occasion pour le public de voir « Dizzy Brains ». En plus des trois rockeurs déjà cités, ce groupe chantera également les chansons du pop rock Iraimbilanja. Mais il jouera aussi ses propres morceaux musicaux. « Pour honorer ce 40ème anniversaire du groupe Iraimbilanja, on a invité ces groupes de rockeurs à monter sur scène. Cet événement est aussi en rapport avec l’ouverture de la célébration du 15ème anniversaire du studio MiRitsoka, » explique l’organisateur de l’évènement. Un premier spectacle de l’année 2023, à Antananarivo pour ces rockeurs malgache. Désormais, ils sont en pleine répétition afin de donner un grand show au public à Antanimena. Le 1er mai est un jour férié, alors c’est une occasion de se ressourcer avec ces artistes.