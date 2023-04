BODY BUILDING – Dernier adieu à Bigman

Le devant du palais des sports de Mahamasina a été bondé de monde hier matin à la levée de corps pour l’enterrement de Bigman ou John Mario Randrianarimanana. Vingt-sept voitures remplies de monde derrière le cortège funèbre, familles et bodybuilders ont dit adieu à l’ainé et digne fils du bodybuilding malgache décédé samedi matin à Toamasina. En dernier hommage de ce grand multiple cham-pion de Madagascar et vice-cham-pion du monde, l’État malgache lui a décerné à titre posthume le grade de Cheva­lier de l’Ordre national de Madagascar avant le départ pour la mise sous caveau à Ambohimiadana Andrama­sina. Harinelina Jean Alex Randriamanarivo, secrétaire général du Comité Olympique malgache, il n’a pas caché sa tristesse. « Nous avons perdu un grand frère et un grand ami. C’est un homme de confiance qui est toujours prêt à aider les autres, son départ laisse un vide pour le monde du bodybuilding ». L’évènement « Big Tana » qui aura lieu à Minning Business Center à Ivato ce samedi sera dédié en hommage à John Mario Randria­narimanana. Repose en paix Bigman.