BACCALAURÉAT MAHAJANGA 1 – Simulation de l’épreuve EPS pour six cents candidats

Course contre la montre pour les candidats à l’examen du baccalauréat, pour l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS). Si tout se déroule comme selon le calendrier officiel de la direction régionale de l’éducation nationale Boeny, l’examen de l’éducation physique et sportive comptant pour le baccalauréat session 2023 aura lieu à partir du 12 mai pour Mahajanga. Il ne reste plus alors que sept semaines avant que cette échéance arrive. La durée de l’examen officiel est fixée jusqu’au 23 juin. C’est pourquoi, les six cents candidats du lycée Philibert Tsiranana à Mangarivotra ont commencé à se mettre dans les conditions, en passant l’examen blanc, depuis lundi dernier. « Les grandes vacances débuteront vers la fin du mois de juin. Les examens blancs comptant pour le dernier trimestre du lycée aura ainsi lieu à partir du 5 juin prochain. Nous estimons que la date de l’examen blanc de l’EPS devait se tenir du 24 au 28 avril pour le lycée. Vu que l’examen EPS au BEPC se tiendra à partir du 8 au 12 mai prochain. Nous voulons mettre les élèves aux conditions de l’examen pour bien les préparer », a expliqué le proviseur, Jean-Aristide Randriamahasikina. Les épreuves du sport individuel (tels que saut, lancer et grimper) ainsi que les sports collectifs à l’examen blanc se tiennent dans les installations sportives de l’établissement. Tandis que les épreuves d’endurance de 800 m pour les filles et 1 000 m (garçons) ainsi que la course vitesse se déroulent au terrain du stade de football Rabemananjara. En parallèle, le comité de gestion du stade Rabemananjara et la commune urbaine de Mahajanga, ont également prévu de nettoyer le terrain depuis quelques jours, après les travaux de remplacement du gazon synthétique, en février dernier. Les déchets de ces matières plastiques et caoutchoucs inondent encore le stade. L’odeur chimique est surtout insupportable pour les candidats. Il reste deux semaines pour dégager et enlever ces ordures avant la date de l’examen du BEPC. Jusqu’à présent, la natation ne fait pas partie des sports individuels pour cet examen.