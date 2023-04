ANTSIRANANA – Des rues transformées en marchés

Ces derniers jours, quelques rues de la ville d’Antsiranana sont transformées en marché public. Il faut, en effet, accueillir des commerçants de Bazarikely, qui ont dû être déplacés en raison de la mise en œuvre du Padeve.

Projet qui consiste à réaliser des travaux d’infrastructure et équipements marchands. L’actuel marché de Bazarikely sera donc complètement détruit et un nouveau centre aux normes sera en construction. Certaines rues sont devenues de véritables marchés en plein air. On peut voir une grande agglomération de marchands qui envahissent les rues et étalent leurs marchandises en tous genres, un peu partout au bord de ces voies. Dans chaque coin de rue, un marché est érigé. Marchands et acheteurs se mêlent. Un vrai raz-de-marée humain. Au départ, le projet a prévu d’installer ces commerçants sur la place Rochtock, où il n’y avait que les quatre cents marchands de friperie transférés au boulevard Binao. Mais vu leur nombre estimé à mille huit cents, la commune urbaine a géré l’ingérable. Elle est obligée d’utiliser d’autres rues pour satisfaire libérer les autres. Ainsi, divers stands, en bois ou en tôle y sont visibles. Une grande partie a déjà exposé ses marchandises, tandis qu’une autre est d’en train de finir les travaux de construction. Dans tous les cas, tout cela a, pour le moment, engendré des désordres, tant pour les clients qui ont du mal à faire leurs courses car les marchandises ne sont pas encore au même endroit, ou pour les marchands qui renouvellent tout juste leurs clients.

Sortis de la boue

Ceux qui sont bien placés, comme les bouchers devant l’ancien Ciné d’Ambre, n’ont pas caché leur joie parce qu’ils ont eu une bonne position et leurs recettes s’améliorent. Cependant, il y a ceux qui sont tristes parce qu’ils ont sombré dans un endroit où les gens ne voient pas grand-chose. Bien évidemment, ils ont enregistré une baisse de vente. « Parfois, on passe toute une journée sans rien vendre », affirme une maraichère installée dans un coin près de l’école primaire publique Labigorgne. En général, la plupart des commerçants sont contents parce qu’ils sont sortis de la boue et de la saleté qu’ils ont endurées depuis des lustres au marché de Bazarikely. Maintenant, leurs stands sont implantés au-dessus du goudron. Néanmoins, on a remarqué que l’ouverture de ces marchés publics a également provoqué des embouteillages qui ont déchanté les automobilistes. La construction du marché de Bazarikely durera dix-huit mois. La Sogea Satom est actuellement en train de démolir les anciennes infrastructures de Bazarikely et le personnel de la commune urbaine d’Antsiranana a procédé, mardi, au nettoyage des saletés laissées par les commerçants avant cette démolition, comme convenu au contrat.