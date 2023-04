AMBALAVAO – Le percepteur et ses quatre collègues incarcérés

Soupçonnés d’avoir été impliqués dans la disparition de l’argent en liquide de près de quatre cents millions d’ariary de la trésorerie d’Ambalavao, le percepteur principal et quatre de ses collaborateurs ont été placés sous les verrous. C’est la décision du doyen des juges au terme de leur examen, hier vers 21h, à Fianarantsoa. Une proche du percepteur, l’ancien percepteur et un autre individu ,ont bénéficié d’une liberté provisoire. Des éléments de la police nationale cités dans cette affaire ont été épargnés. « Ils ont été entendus en tant que témoins. Ils n’ont pas été mis en cause », indique une source policière. Le vol sans la moindre trace d’effraction aurait été commis au cours de la nuit du 14 avril. Or, l’établissement était sécurisé par les policiers mentionnés. La disparition de la somme faramineuse n’a été constatée que lundi 17 avril quand le nouveau percepteur est venu travailler le matin. C’est la troisième fois qu’un acte pareil a été signalé dans la Trésorerie d’Ambalavao.