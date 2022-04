Partenariat – L’Unicef réitère son engagement à soutenir le gouvernement

Maintien de la coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et le gouvernement malgache. Le directeur de l’Unicef pour la région Afrique Orientale et Australe, Mohamed Fall, a réitéré l’engagement de cette agence de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à soutenir le gouvernement malgache. Notamment, dans les secteurs de la protection, de la politique sociale, l’éducation, la santé, la nutrition et l’eau, l’assainissement et l’hygiène. C’était lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement, Christian Ntsay au palais de l’État à Mahazoarivo, hier.

Une réunion entre la délégation de l’Unicef, menée par le directeur de l’Unicef pour la région Afrique Orientale et Australe et le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randriamanantany s’est tenue, hier, pour confirmer l’appui de l’Unicef à Madagascar, dans la promotion de la santé. Les sujets sur la lutte contre la Covid-19 et d’autres problèmes de santé, qui touchent particulièrement les mères et les enfants, ont été discutés. Mohamed Fall est en visite à Madagascar, du 25 au 29 avril. Son programme est bien chargé. Ce jour, il rencontrera les jeunes et les piliers des actions de l’Unicef.