Vontovorona – Du soutien pour l’ONG Yamuna

Le consul honoraire d’Espagne a apporté de l’aide à l’ONG Yamuna à Vontovorona. L’ONG s’occupe de plusieurs centres.

Hasnaine Yavahoussen, consul honoraire d’Espagne à Madagascar, a visité les bénéficiaires de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Yamuna, à Vontovorona, vendredi. Il a remis des produits de première nécessité (PPN) et des friandises, aux enfants et familles bénéficiaires.

Ce n’est pas la première action que le consul honoraire d’Espagne a mené dans cette ONG. Il a apporté des aides financières, dans la réhabilitation des infrastructures du centre. Il parraine la maison d’accueil Tsinjo et appuie les activités génératrices de revenu des femmes « Vehivavy Mihavotra », en contribuant à l’achat équitable des articles artisanaux, fabriqués par ces femmes. Grâce à cela, ces dernières ont une source de revenu stable.

Logements sociaux

L’ONG Yamuna s’occupe de deux cents enfants issus de familles défavorisées des communautés aux alentours de Vontovorona, à travers le centre éducatif Mandrosoa. Ce centre assure le renforcement de capacité des élèves toutes les demi-journées où ils ne vont pas à l’école, au centre Mitsinjo. Ils bénéficient de repas quotidien. L’ONG est, également, en charge de dix-huit enfants placés par les juges des en fan ts, dans deux familles d’accueil. Elle a une crèche pouvant accueillir vingt-cinq enfants. Le centre Antombonana, toujours, sous la houlette de l’ONG Yamuna, abrite des logements sociaux pour onze femmes avec enfants à charge et la coopérative des femmes « Vehivavy mihavotra » ainsi que des potagers écologiques des femmes agris, ce, pour une réinsertion sociale et économique des femmes en situation vulnérable.