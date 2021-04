Santé – Le paludisme gagne du terrain

Une hausse des cas de paludisme a été constatée pendant l’année 2020. Les régions côtières sont principalement des régions où l’on a rapporté une hausse l’année dernière. « Actuellement, la région Atsimo Atsinanana est concernée par une hausse des cas. Dans les zones plus ou moins enclavées, comme à Midongy Atsimo, le paludisme est toujours en hausse», rapporte le docteur Tiana Ramanantiaray, responsable de la communication du PNLP.

Un communiqué de l’ambassade des États-Unis indique dans son communiqué que pour l’année 2020, deux millions de cas ont été recensés dans tout le pays. Ce chiffre a connu une hausse fulgurante par rapport à l’année 2019. Il a même doublé. La majorité des personnes touchées sont des enfants. « Dans les régions où une hausse a été enregistrée, deux enfants sur trois ont moins de quinze ans », enchaîne la responsable. « Au niveau des hôpitaux publics, le paludisme détient le premier rang des causes de décès », indique Dr Ramanantiaray, du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme.

Auto-médication

Actuellement, treize districts sont en élimination actuellement. Il s’agit d’Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, district de Soavinandriana, Antsirabe I, Antsiranana I, et enfin Miarinarivo. Ces districts sont parmi ceux qui ont maintenu le chiffre de nouveaux cas chaque année. Dans les districts mentionnés, un cas sur mille a été constaté. Les principales causes de décès sont parfois le retard de prise en charge. Avec le contexte de coronavirus, les malades dans les zones plus ou moins éloignées ont peur d’aller au niveau des centres hospitaliers.

Actuellement, aller directement chez le médecin dès que des symptômes apparaissent est le meilleur moyen d’éviter le retard de prise en charge. Dans les zones enclavées, les moyens de transport restent limités. Ce qui justifie le retard, ainsi la population n’a qu’un seul moyen et c’est l’auto médication.

Une campagne de distribution de moustiquaires aura lieu à partir du mois d’août notamment dans les zones rouges du paludisme. Sur cette lancée, le gouvernement américain fait don de 3,6 millions de moustiquaires à imprégnation durable (MID) pour protéger 6 millions de personnes du paludisme.

Le PNLP recommande de dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide tous les soirs, de les suspendre soigneusement au-dessus du lit pendant la journée pour éviter qu’elles soient endommagées, de les laver uniquement à l’eau et de les conserver à l’abri de la lumière directe du soleil.