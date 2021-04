Risque insuffisance rénale – La consommation abusive de tambavy déconseillée

Dans le contexte de la pandémie, la consommation de remèdes à base de plantes est de plus en plus adoptée. Les professionnels de santé mettent en garde face à l’abus de ces derniers et l’impact sur les organes, dont les reins. Pour ceux dans la brousse, le contexte et la circonstance ne permettent pas d’acheter des médicaments ou de recevoir les soins adéquats.

« Dans le contexte du coronavirus et en cas d’urgence, la consommation d’un remède traditionnel amélioré est devenu fréquent. Lorsque celui-ci est utilisé de manière continue, des éléments sont rapportés dans l’urine, ce qui pourrait être dangereux pour les reins », indique le professeur Yoël Rantomalala, urologue. Dans la plupart des cas, ceux qui sont bus présentent des risques pour les reins, notamment chez les enfants.

« Il est nécessaire de suivre à la lettre les doses prescrites par les producteurs de remèdes traditionnels améliorés. Tous ceux qui sont appliqués extérieurement ne présentent pas de risque, contrairement à ceux qui sont consommés de manière abusive », recommande le professeur.

Les enfants sont ceux qui développent une maladie des reins due à cette consommation abusive. « Éviter de faire consommer à des enfants ces remèdes. Leurs organes sont encore dans le processus de développement. La consommation pourrait encore être dangereuse », souligne le professeur Rantomalala.