Littérature – « Je viens de loin, J’écris en français » accueille Gad Bensalem

Une rencontre littéraire au sommet, valorisant particulièrement l’excellence et le talent des auteurs originaires de l’océan Indien, celle entre la mauricienne Ananda Devi et notre Gad Bensalem national promet d’émerveiller.

Un petit événement qui s’annonce à la fois cordial et enrichissant pour tous les férus de littérature dans tout l’océan Indien est à découvrir ce jour. D’après l’initiative de l’Alliance française de Paris, en partenariat avec l’Alliance française d’Antsirabe et l’Institut français de l’Ile Maurice, un rendez-vous exclusif est prévu entre deux grands passionnés de littérature que sont la mauricienne Ananda Devi et le poète, slameur malgache Gad Bensalem. Dans la soirée, à 19h heures, une rencontre littéraire inédite se mettra en scène exclusivement en ligne, en vous inscrivant d’entrée sur le site « alliancefr.org » et sur le site « Livestorm ». Sobrement intitulé « Je viens de loin, J’écris en français », il s’agit là évidemment d’une ode à la langue française et à la littérature francophone dans toutes leurs splendeurs.

Avec comme modérateur de cet événement, Bernard Magnier, spécialiste des littératures francophones, cette rencontre littéraire promet de fédérer tant l’expérience que le parcours de chacun des deux intervenants qui passionnent par leur éclectisme commun.

« Prôner le talent des auteurs malgaches »

Particulièrement celui de notre Gad Bensalem national, artiste aux multiples facettes qui fascine aussi bien en tant que comédien, metteur en scène, mais aussi poète moderne et auteur aguerri.

Avec Ananda Devi qui scande son engagement pour l’épanouissement de son Ile Maurice natale, dont elle pointe souvent du doigt dans ses ouvrages les méandres d’une société en difficulté, Gad Bensalem ou Tokiniaina Rakotomanga de son vrai nom se plaira à retracer son périple dans le milieu artistique et culturel. Fort d’une grande passion pour la littérature francophone, excellent aussi bien avec prestance et modestie dans l’art oratoire française qu’à l’écrit, Gad Bensalem a su se faire une place de choix dans le milieu.

Depuis ses débuts en tant que poète et slameur en 2009 à l’École Normale Supérieure (ENS) où il suit des études en langue et lettres françaises justement, il n’a cessé de persévérer dans ce sens en intégrant notamment la fameuse Compagnie Miangaly Théâtre où il s’épanouit encore plus en 2012. Animé par sa fougue, une présence scénique et une verve bien affutée, Gad Bensalem ne cesse de conquérir, en ayant pu se produire aussi bien sur les scènes européennes que dans les îles de l’océan Indien. Poète, slameur, mais également comédien, Gad Bensalem porte fièrement l’étendard des artistes contemporains malgaches.

Outre son appréciation pour la littérature francophone, il n’en délaisse pas pour autant la littérature malgache qu’il a su maîtriser également. En cette période difficile pour tous les acteurs culturels de tous horizons, chaque initiative, mais surtout chaque concept qui promeut innovation et partage de connaissances et de créativité se doit d’être salué. Rendez-vous est ainsi donné ce soir sur le site « Livestorm ».