Echanges commerciaux – La Chine omnipotente

Une présence qui s’inscrit dans la durée. Depuis 2015 et jusqu’à aujourd’hui, la Chine passe pour être le premier pays fournisseur de Madagascar. Selon les statistiques du Fonds monétaire international, en valeurs, Madagascar a importé 470 millions de dollars de la Chine l’an passé. La Chine devance la France, les États-Unis et les Emirats Arabes Unis dans le peloton de tête des nations exportatrices vers Madagascar. À cause de la crise sanitaire, ces importations depuis la Chine ont connu une baisse considérable. Elles étaient estimées à 7 8 1 millions de dollars en 2019.

Pour ce qui est des exportations, la Chine se trouve au sixième rang parmi les clients de la Grande île. Derrière le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, les États-Unis et la France. Madagascar n’a envoyé que 92,32 millions de dollars de marchandises en 2020 contre 164,81 en 2019.

En termes d’Investisse­ments directs étrangers, IDE, le flux venu de la Chine a été évalué à 38,02 millions de dollars. Le salut viendrait de la reprise effective des activités économiques, en dépit de la crise sanitaire à travers le monde.