Dr Josea Ratsirarson – « Je suis sûr d’être protégé contre le coronavirus »

Le Dr Joséa Ratsirarson, ancien secrétaire général du ministère de la Santé publique, est vacciné contre le coronavirus. Il nous partage son expérience et ses points du vue.

Question: – Quel vaccin avez-vous reçu?

Je suis vacciné au Pfizer. La première injection a été faite le 19 avril. La deuxième injection est prévue pour mimai. C’est à Mongtomery College Germantown, à Maryland, un endroit qui a été aménagé par l’État pour devenir un centre de vaccination, que j’ai reçu les premières doses. Trois groupes ont été mis en place. Le premier groupe rassemble les personnels de santé et ceux de la sécurité. Les personnes vulnérables sont incluses dans le deuxième groupe. Et le troisième groupe réunit tous ceux qui sont âgés de plus de 16 ans. J’appartiens à ce troisième groupe, dont la vaccination a commencé le 19 avril, le jour où j’ai fait le vaccin.

Pourquoi avez-vous décidé de vous faire vacciner?

Il est de loin préférable de faire le vaccin que de ne pas le faire, si on considère tous les risques et les bénéfices. La Covid-19 va continuer à se propager, d’après mes analyses. Et en tant que médecin, je crois à la science. La fabrication des vaccins suit des règles scientifiques et d’éthique très strictes. Les vaccins, comme tous les médicaments, ont des effets secondaires. Mais leurs effets secondaires sont infimes et rares, par rapport aux impacts de la maladie lorsqu’on n’est pas immunisé. Par ailleurs, le vaccin Pfizer immunise à 95%. Donc, je n’ai eu aucune appréhension. Je suis sûr d’être protégé, maintenant.

Après l’injection de la première dose, est-ce que vous avez présenté des symptômes inhabituels?

Le Pfizer a eu zéro effet secondaire sur moi. Je ressentais juste un peu de lourdeur sur mon bras, mais cette sensation a été passagère.

Vous continuez à porter un masque, après la vaccination?

Oui, les gestes barrières doivent toujours être appliqués, après la vaccination : port de masque, distanciation physique, lavage des mains.

Pourquoi est-ce nécessaire, si le vaccin protège?

La masse critique de la protection collective n’est pas encore atteinte. Ce qui veut dire que le virus continue à se propager. Il y a encore des risques qu’on contracte le virus, car le vaccin Pfizer a une efficacité de 95%, cette efficacité est de 70% pour le Johnson & Johnson. En plus, on ne sait pas encore la durée de protection du vaccin, jusqu’à présent. Le plus simple, c’est de respecter les gestes barrières. L’association du vaccin et des gestes barrières donne une protection maximale.

Quels messages souhaitez-vous passer dans cette lutte contre le coronavirus?

Au peuple: soyez vigilants, le coronavirus fait des ravages. La protection est simple, respectez les gestes barrières. Je vous recommande, en outre, de vous faire vacciner. Et s’il vous plait, cessez de véhiculer les messages conspirationnistes, comme dire qu’il y a des insectes dans les masques, que les vaccins sont utilisés pour dévaster la population. Ces messages sont les plus dévastateurs.

– Aux agents de santé: vos efforts sont louables. Soyez forts mes confrères et je prie pour vous.

– Aux dirigeants: cette épidémie n’est plus maitrisée. Un confinement total temporaire, jusqu’à l’arrivée des vaccins est de mise. Accélérez l’arrivée des vaccins. Évitez les messages ambigus. Motivez les personnels de santé. N’hésitez pas à prendre des décisions. L’économie ne se relèvera pas, tant que cette épidémie continue à sévir. Chaque vie est inestimable, il est de votre responsabilité de faire en sorte que cette maladie ne tue personne.