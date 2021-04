Confinement total – Le transport des morts pose problème

Mourir du coronavirus pendant le week-end de confinement est problématique. Pas de moyen de transport. Pas de linceul et pas de plastique pour envelopper le corps, alors que c’est obligatoire pour les victimes du coronavirus. Pas de cercueil non plus. Non inclus dans la liste des services essentiels, les vendeurs et les fabricants de linceuls, de plastiques, de cercueils sont fermés pendant le confinement total. Alors que l’inhumation doit s’effectuer dans le plus bref délai. Si une personne meurt un samedi, on doit l’enterrer le jour même. Il est impossible d’attendre lundi. Les veillées mortuaires ne sont pas autorisées, si la victime a succombé au coronavirus.

Samedi et dimanche, des groupes de personnes transportant des cercueils ont été aperçus dans les rues de la ville d’Antananarivo. Ils faisaient le trajet hôpital-cimetière, à pied, ne disposant pas de véhicule particulier. Les véhicules de transport en commun, outre le taxi-ville n’étaient pas autorisés à circuler. Mais les taxis ne peuvent pas transporter un cercueil. En plus, leur tarif n’est pas à la portée de tous.

La mort n’est pas prévisible. On ne peut pas faire des provisions de linceul ou de plastique et encore moins de couronne funéraire et de cercueil. « Ces services devraient être ouverts en permanence, comme les pharmacies, car ils font partie des besoins essentiels, actuellement », indique une source.

Les proches des personnes décédées n’étaient pas les seuls à avoir rencontré des problèmes, pendant le week-end de confinement. Ceux qui souhaitaient faire un test de dépistage du coronavirus, ceux qui apportaient à manger aux malades, ceux qui rejoignaient les hôpitaux et qui n’ont pas de véhicule, faisaient le trajet à pied. Une source auprès du ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie souligne que de nouvelles mesures sur les transports pendant le confinement du week-end pourraient être annoncées au fur et à mesure. « Cela nécessite une étude », indique le directeur général de l’Agence de transport terrestre (ATT ), le général Jeannot Reribake.