Bilan du coronavirus – La barre de six cents décès dépassée

Ca y est. La barre de six cents décès est dépassée. Six nouveaux décès liés au coronavirus sont enregistrés, selon le bilan épidémiologique du 25 avril: trois à Analamanga, un à Atsimo Andrefana, un à Bongolava et un à Matsiatra Ambony. Ce qui porte à six cent cinq, le cumul de décès liés au coronavirus, début de l’épidémie de coronavirus, en mars 2020.

Les personnes décédées entre mars et décembre 2020 sont peu nombreuses, par rapport aux statistiques du 1er janvier au 25 avril. Depuis le début de cette année, trois cent quarante-trois personnes ont succombé à la maladie, contre deux cent soixante-deux, lors de la première vague de l’épidémie. Presque la moitié des décès enregistrés ces quatre derniers mois, sont survenus en ce mois d’avril. Cent soixante-deux victimes du coronavirus sont rapportées entre le 1er et le 25 avril. « Le variant du virus qui circule en cette deuxième vague de l’épidémie est plus résistant que celui de la première vague », indique un médecin.

Les hôpitaux et les centres de traitement Covid-19 (CTC-19) restent saturés. Quatre cent-deux personnes développent les formes graves de la maladie à coronavirus et six mille cinq cent soixante-six malades sont sous traitement. La plupart sont à l’hôpital, d’autres suivent des traitements à domicile.

Antananarivo est dans l’œil du cyclone. Sur les deux cent quatre-vingt-dix-neuf nouveaux cas détectés, selon le bilan du 25 avril, les deux cent dix se trouvent à Analamanga. Cent trente-trois à Antananarivo-ville, quarante-deux à Atsimondrano, vingt à Ambohidratrimo et quinze à Avaradrano.

Des nouveaux porteurs du virus ont été détectés dans treize autres régions. Vingt-deux nouveaux cas se trouvent à Sofia, dix-sept à Bongolava, quinze à Vatovavy Fi tovinany, sep t à Atsimo Atsinanana et six à Amoron’i Mania. Les régions Menabe et Diana enregistrent chacune cinq cas positifs, quatre cas positifs pour Atsimo Andrefana, trois pour Anosy et deux pour la région Itasy. Les régions Betsiboka, Boeny et Analanjirofo enregistrent chacune un nouveau cas. Ce qui donne un taux de positivité de 25%.