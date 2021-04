Ambohimanambola – Un brasier difficile à éteindre

Un dépôt de l’ex société Papmad, situé à Ambohimanambola s’est embrasé depuis mardi 20 avril, vers 16h30. Une pile de papiers et de déchets s’y trouve stockée. Pour une raison encore indéterminée, elle a pris feu, alors que l’entrepôt était verrouillé. Alertés, une équipe de sapeurs-pompiers a été envoyée rapidement. À son arrivée, elle a dû forcer la porte pour désenfumer le bâtiment et principalement pour pouvoir repérer les bases des flammes. L’extinction de l’incendie s’est avérée compliquée. L’opération s’est poursuivie jusqu’à hier. Les soldats du feu se sont succédés de jour comme de nuit pour venir à bout des flammes. Plusieurs foyers d’incendie se sont formés puisque les papiers s’accumulaient dans un lieu fermé, selon les informations recueillies.

Heureusement, le sinistre n’a fait aucune perte en vie humaine et aucun blessé non plus au cours de ces sept jours d’intervention et de déblayage. En revanche, le préjudice n’est pas encore signalé. D’autres bâtiments se trouvant dans la même enceinte que celui-ci ont déjà été la proie d’un incendie géant le 11 juin 2020. Il fallait l’intervention conjointe des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d’Antananarivo et du corps de protection civile pour maîtriser la fournaise.