Transfert d’agent – Accélération de l’inclusion financière avec Paositra Money

Du mobile money sans mobile. La solution Paositra Money offre une alternative au plan d’urgence sociale mis en place pour atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie. Il a en effet été décidé que le transfert d’argent de 100 000 ariary sera effectué par mobile money afin de limiter les risques de contacts entre les personnes. Comme le plan s’adresse aux ménages les plus vulnérables, nombreux sont ceux qui n’ont pas de téléphone portable. D’après les explications du directeur général de la Paositra Malagasy Richard Ranarison, le numéro de carte d’identité nationale voire le numéro du «karinem-pokotany» (livret de quartier) suffit pour recevoir le transfert via Paositra Money. Dans le cadre du plan d’urgence sociale, la Paositra Malagasy est sollicitée pour s’occuper du 5ème arrondissement d’Antana­narivo et du district d’Antsi­mondrano pour Antana­narivo soit un total de seize mille ménages. Elle est également le prestataire pour Toamasina et Fianarantsoa pour un total de quarante-sept mille ménages environ. Le plan d’urgence sociale est une occasion pour la Paositra Malagasy de donner un coup de fouet à sa solution, la dernière arrivée sur le secteur du mobile money. Paositra Money compte actuellement trente-cinq mille comptes existants. Au terme du plan d’urgence sociale, le nombre de comptes doit tripler car tous les bénéficiaires du transfert se verront créer un compte Paositra Money. Richard Ranarison de préciser que jusqu’au 31 mai, tous les dépôts seront gratuits.