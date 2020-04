Trail Utop – Des coureurs étrangers se retirent

Programmée au début mai, la douzième édition de l’Ultra Trail des Ô Plateaux est reportée à une date ultérieure. Trois cents inscrits ont été enregistrés à la mi-mars.

L’organi­sation chamboulée. La douzième édition de l’Ultra Trail des Ô Plateaux (Utop) prévue initialement les 1er, 2 et 3 mai a du être repoussée à une date ultérieure comme toutes les autres activités sportives programmées depuis le mois de mars.

D’ailleurs, l’Utop, association organisatrice a déjà publié le 10 mars, un communiqué annonçant le report, le jour de la publication de la note ministérielle suspendant l’organisation et participation aux activités sportives (…) pour des mesures de prévention face à la propagation rapide du virus Covid-19. «On ne peut pas encore fixer la date du report ni relancer l’organisation tant que le confinement n’est pas levé définitivement », souligne Miejavola Rakotonarivo, présidente de l’Utop.

Plus de trois cents inscrits ont été enregistrés avant la prise de décision de reporter l’événement. Une vingtaine vient de l’étranger dont deux champions réunionnais et des trailers confirmés de l’Hexagone.

«Ces Réunionnais ont déjà bouclé leur inscription mais vu le report de l’événement impacté par la situation sanitaire, ils ont du annuler leurs billets d’avion», explique la présidente de l’association.

Billets en jeu

La plupart de ces coureurs étrangers sont engagés dans les courses de longue distance, c’est-à-dire l’Ultra long de 126km et le semi, 70km. Cette dernière compte pour le championnat de Madagascar de trail.

Six courses sont en tout au programme de la version 2020. Les vainqueurs de l’Ultra, le champion et la championne, gagneront chacun un billet d’avion offerts par le transporteur officiel, la compagnie aérienne Air France, en vue du Trail UT4M à Grenoble au mois de juillet ou au Diagonale des fous à la Réunion. La Mauritius commercial bank (MCB), sponsor officiel de l’Utop promet de son côté deux billets d’avion pour le meilleur et la meilleure qui iront pour leur part participer à l’Heri­tage Trail à Maurice du 14 au 16 août.

Comme innovation, l’organisation mettra désormais en place un système de suivi en ligne à l’aide d’une puce électronique et GPS par coureur.