Toamasina – Un élève de neuf ans contracte le coronavirus

Le coronavirus touche de plus en plus les enfants. Hier, un élève de neuf ans vient d’être déclaré porteur du Covid-19 à Toamasina, localité où un enfant de deux ans et un adolescent de quatorze ans sont déjà hospitalisés à cause du coronavirus. Pour le maire de Toamasina, Nantenaina Rakotonirina, « Il s’agit d’un élève ayant été contaminé par contact au sein de sa propre famille car tous les élèves en primaire jusqu’en classe de septième n’ont pas encore repris l’école. Depuis mercredi, ce sont uniquement les élèves en classe de troisième et en terminale qui ont eu cours. Les élèves en classe de septième chez les écoles primaires publiques travaillent à compter du lundi 27 avril ».

L’enfant de neuf ans, actuellement hospitalisé, n’est donc pas encore allé à l’école et ne figure pas non plus dans la tranche d’âge des élèves en classe de septième des écoles publiques. « Il a été testé jeudi et le résultat obtenu de l’Institut Pasteur a indiqué qu’il porte le Covid-19. Il a déjà subi un test antérieurement avec tous les membres de sa famille car son père, chauffeur chez Ambatovy, a été contaminé. C’est un ressortissant étranger, découvert en tant que porteur sain du covid-19 qui a été à l’origine de la contamination du père de famille, celui-ci étant le chauffeur conduisant le véhicule de transport du ressortissant étranger. Dès aujourd’hui, la désinfection commence au lieu-dit Cité Vohitsara où la famille à risque a résidé », affirme un membre du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19 auprès du Gouvernorat d’Atsinanana.

Test appliqué d’office

Selon toujours le maire de Toamasina, « Toutes les écoles et les bureaux administratifs sont désinfectés et avec la reprise des cours, une bouteille de Covid-Organics est remise à chaque élève à l’occasion de la phase de lancement du médicament anti-coronavirus ». La Pr Vololon­tiana, parle de son coté, « des tests réalisés sur toutes les personnes en contact avec des individus confirmés en tant que porteurs du Covid-19 ». La réalisation du test d’identification du coronavirus dans le corps s’applique d’office lorsqu’une personne rejoint un centre de santé pour se soigner ou pour être hospitalisée. à Toamasina, le Gouverneur de la Région Atsinanana, le maire de la ville et le préfet se mobilisent chaque jour pour mener les opérations de désinfection et de remise du covid-organics.