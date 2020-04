Situation de la pandémie – Dix cas guéris en quarante-huit heures

L’effectif des personnes guéries du Covid-19 grimpe et vient d’atteindre soixante-et-onze avec neuf cas de guérison signalés samedi et un autre révélé hier.

La dernière semaine d’état d’urgence sanitaire se révèle rassurante avec l’existence de dix cas de guérison du coronavirus totalisés en quarante-huit heures. Samedi, au total, soixante-deux personnes sont déclarées guéries, représentant par-là la moitié des porteurs du Covid-19 à Madagascar ce jour-là. Dimanche, neuf cas de guérison portent à soixante et onze le nombre de guéris du coronavirus. Avec un individu guéri samedi et neuf dimanche, dix cas de guérison sont enregistrés en deux jours. Le personnel médical ne s’est jamais prononcé à propos de l’efficacité du médicament Covid-Organics appliqué sur les patients mais l’augmentation rapide du nombre de personnes guéries conduit au constat de la réussite du traitement à base de Covid-Organics. Pour sa part, la Pr Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19 n’a jamais donné son opinion sur le Covid-Organics et a rebondi hier au sujet des « critères de guérison auxquelles les patients sortant de l’hôpital ont répondu ». Chaque personne hospitalisée pour cause de coronavirus passe périodiquement le test PCR ? le moyen d’identification de l’existence du coronavirus dans le corps. « Le test PCR sur un malade, réalisé deux fois espacé de deux jours permet de déceler la persistance ou la disparition du coronavirus chez ce malade », affirme la Pr Vololonriana qui est également la doyenne de la Faculté de médecine de l’Université d’Antananarivo.

En traitement ?

Un des premiers individus guéris du Covid-19 affirme «être en bonne santé». Cette personne, dignitaire d’une communauté confessionnelle, reprend déjà la vie normale avec sa famille. Alors que les autorités classent les personnes guéries antérieurement dans la catégorie des personnes en traitement, le nombre exact des personnes hospitalisés à cause du coronavirus n’est plus indiqué depuis le 20 avril.

Les personnes hospitalisées dont la célèbre artiste Tence Mena sont en attente de l’inexistence des symptômes chez elles en troisjours et des résultats négatifs de tests PCR espacés de 48 heures pour franchir la première étape de guérison. « C’est après les résultats négatifs des tests PCR qu’un test de diagnostic rapide négatif est enchaîné pour contre-vérifier l’inexistence du Covid-19 chez le patient pour le permettre de quitter l’hôpital », a expliqué la Pr Volontiana depuis la détection des premiers guéris du coronavirus au début du mois. Soixante-trois résultats de tests obtenus dimanche dans l’ensemble du territoire national ont permis à la déduction d’un cas de coronavirus sur un enfant de neuf ans résidant à Toamasina. Aucun cas grave chez les malades n’a été rapporté.