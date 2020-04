Miray aina Madagasikara – Des motards distribuent des masques

Quand on veut on peut. Samedi devait se tenir la course de côte d’Imeri­kasinina. Mais vu la suspension des événements sportifs, les clubs de motards d’Anta­nanarivo se sont illustrés d’une autre manière.

« Un élan de solidarité », a annoncé d’une même voix la cinquantaine de bikers réunis chez Motoshop Antanimena, en début de matinée. Divisés en plusieurs groupes, ils se sont dispersés aux quatre coins de la capitale.

Et ce, pour distribuer gratuitement des masques à Analakely, Ambohijatovo, Anosy, Mahamasina, Besa­rety, Ankatso, Ambohitrakely et Betongolo.

Tout est parti d’une initiative de Gérard Piaraly, un motard chevronné, connu et reconnu dans le milieu : « Comme annoncé par les autorités, le port de masques sera obligatoire à partir de ce lundi. D’où notre idée d’en distribuer. Merci à tous ceux qui ont adhéré à cette initiative ».

Il y a deux semaines, il a mis en place un pot commun. La participation de plusieurs clubs et d’autres passionnés à titre individuel, a permis de rassembler une somme conséquente.

Cet argent a servi à acheter deux mille cinq cents masques, mais aussi 1500 kg de pâtes alimentaires et dix mille cubes de savon. « Ce samedi, il s’agissait de la première partie de la donation. Nous poursuivrons notre action prochainement. Cette fois, nous distribuerons les PPN du côté de la RN1 ».

En effet, la crise actuelle met à rude épreuve bon nombre de ménages vulnérables, qui ont clairement besoin de soutien. D’où l’idée d’apporter également des vivres aux nécessiteux.

Le choix de la route menant à Arivonimamo, Ampefy, Sakay et Tsiroano­mandidy est loin d’être anodin. Il s’agit tout simplement de l’axe préféré de la majorité des motards, emprunté très fréquemment pour les balades dominicales.

Il semblerait, cependant, qu’un tel déplacement en dehors de la région Anala­manga nécessite une autorisation spéciale. Voilà pourquoi il faut encore attendre plusieurs jours, le temps de boucler les démarches administratives pour obtenir le document.