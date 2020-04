Médicament anticoronavirus – Le Covid-Organics distribué à domicile

Les éléments des forces de l’ordre sont vus en fin de semaine dans plusieurs quartiers de la capitale livrer le Covid-Organics de porte à porte. À Ambondrona un quartier en centre ville, les militaires frappent à chaque porte pour remettre deux paquets de tisane. Selon une mère de famille qui habite juste au sommet du grand escalier partant d’Ambodifilao vers Ambondrona, « Un militaire m’a remis deux paquets de Covid-Organics, m’informant qu’ils sont utilisables pour deux semaines. Chacun des paquets contient sept sachets et chaque sachet est à utiliser pour une journée». À Fiadanana, Ambohimitsimbina, et Ankadilalana, chaque famille en bénéficie également.

Dans le quartier d’Antaninandro, trois militaires portant des sacs à dos chargés de Covid-Organics en paquets affirment être membres d’un « groupe qui s’occupe d’un secteur déterminé pour assurer la distribution ». Samedi et dimanche, les maisons à Tsiazotafo ont reçu la visite des militaires livreurs à la grande surprise des riverains de la rue partant de Soarano vers le pont de Behoririka. La distribution dans ces quartiers commence dans la matinée et finit jusqu’en milieu d’après-midi.

Selon le directeur de la planification stratégique du ministère de la Défense nationale, le général de division Josoa Rakotoarijaona, « Tout part du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19 concernant la mobilisation des distributeurs du Covid-Organics ». Dans d’autres quartiers à Antananarivo où la distribution de Covid-Organics à domicile n’a pas encore lieu, les points de distribution connaissent chaque jour une longue file d’attente.

Au niveau d’un point de distribution de Covid-Organics près de l’agence de la poste à Antanimena, l’adresse de chaque personne récupérant le médicament dans son format liquéfié, est enregistrée. « Le médicament n’est pas trop fade mais je souhaite voir la différence entre le goût du Covid-Organics déjà liquide et le Covid-Organics distribué sous forme de paquet. La boisson n’est pas conservable et chaque jour je me rend au point de distribution pour récupérer la quantité à boire dans la journée ».