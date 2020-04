Mahajanga – Cultes interdits pour les chrétiens

Déception pour les milliers de chrétiens de la FJKM. Les autorités de la région Boeny ont leur façon particulière d’interpréter l’état d’urgence sanitaire.

La Préfecture de Mahajanga, dirigée par Lahainaina Ravelomahay, a décidé d’annuler les cultes prévus dimanche par les différentes paroisses de l’église réformée FJKM. Tard dans la soirée du samedi, le président synodal de la SP 17 Boina vaovao Mahajanga, pasteur Jean-Olivier Rakotomalala a reçu un communiqué annulant toute organisation de messe à l’intérieur et même à l’extérieur des temples.

Lundi, 20 avril, la réunion du CCO COVID-19 au siège de la Direction régionale de la santé Boeny à Mahabibokely, avait déjà décidé que les églises pourront organiser des cultes pour hier dimanche 26 avril.

« Toutefois, une demande d’autorisation et un engagement seront les conditions obligatoires ; l’effectif de cinquante personnes devra être respecté ainsi que les protocoles sanitaires et les dispositifs de lavage des mains et masque », a déclaré le Préfet de Mahajanga, il y a une semaine.

Mais d’après les responsables, les autorités locales n’ont pas reçu « l’aval » de l’État central pour l’autorisation des cultes à Mahajanga.

Protocoles sanitaires

L’on savait à l’avance depuis samedi que les églises catholiques ne vont pas encore ouvrir leurs portes pour les messes dominicales. De même, celles de la FLM, n’ont pas non plus organisé les cérémonies dominicales. Leurs chapelles étaient encore restées closes dimanche.

« Depuis mercredi, le président de la FJKM a déjà donné son aval et nous nous étions préparés pour appliquer les protocoles sanitaires et les distanciations sociales depuis vendredi. Nous avons déjà effectué des répartitions des cultes à cinq offices. L’on ne sait plus à quel saint se vouer car les décisions des responsables sont brouillées et ne sont pas du tout fixées », a déploré un dirigeant religieux.

« Le doany de Tsararano ambony, a accueilli pendant trois jours des centaines de visiteurs et adeptes il y a deux semaines, mais les autorités ont fermé les yeux mais s’acharnent contre les églises », a martelé un habitant.

La mosquée de vendredi a ouvert ses portes vendredi soir à Ambovoalanana et la séance de prière pour le mois saint ou ramadan a réuni une centaine de personnes. Samedi soir, le Préfet de Mahajanga était sur le point de diligenter des éléments de force de l’ordre pour quadriller une mosquée. Un affrontement était évité, finalement, tout était rentré dans l’ordre.

Hier, le temple FJKM Ziona vaovao a encore abrité un culte en direct d’une chaîne télévisée à 6h du matin, pour l’église FJKM à Mahajanga et ses fidèles. Et depuis le début de la semaine Sainte avant Pâques. Cette retransmission a pu être réalisée avec l’aide du Président de la CAF, Ahmad et la station RTN. Les églises membres de la FFKM ont également bénéficié de cette collaboration par le truchement de retransmission en direct des messes.