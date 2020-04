Fusion modern-trad – RyKala Vazo redémarre en version duo

Du sextet au début de l’aventure puis une réduction à un formidable trio féminin composé de Mitchou Ami, Mirana et Vanintsoa, Rykala Vazo occupe depuis 2015 la place qu’elle mérite dans le milieu artistique et culturel malgache. Après la brusque disparition de Miarantsoa Andriambolatiana alias Mitchou Ami (chant, batterie, bassiste, percussions, clavier… ) survenue le 25 mai 2019 à 34 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral schémique, Mirana (chant, guitare, kabôsy) et Vanintsoa (chant, valiha), le duo qui reste du groupe, assurent cette remarquable formation sans penser pour le moment à chercher une remplaçante de leur regrettée amie. Pour elles, la musique, cela ne s’arrête jamais.

Ne souhaitant pas que leur réputation ne tourne au vinaigre, elles se sentent encore plus disponibles et mieux prêtes pour faire à nouveau chavirer le cœur de nombreux mélomanes. Une nouvelle commence et l’aventure va s’enchaîner durant de longues années. «Certes nous venons de vivre une situation pénible après cette perte cruelle. Mais rien n’est perdu et tout va se recréer. Poursuivre notre carrière à tout prix et réussir coûte que coûte, tel est notre principal défi» a affirmé Mirana avec fierté. Fortement motivée et déterminée à prouver jusqu’au bout leurs compétences respectives, rien ne semble pouvoir s’opposer à leur grande volonté et à leur forte ambition d’aller le plus loin possible dans ce qu’elles projettent.

Restez branchés pour découvrir et pourquoi pas pour apprécier de la bonne musique en compagnie du groupe RyKala Vazo. Toujours en quête de créativité et d’innovation tout en sachant garder son originalité largement dominée par la fusion modern-trad, cette formation va continuer de surprendre et d’impressionner ses fans.

Capable d’amplifier au maximum son influence à chaque apparition publique, RyKala Vazo reste un groupe à admirer et à suivre de près que ce soit sur son parcours national qu’au niveau international. Tout juste après le décès de Mitchou Ami, le duo a réalisé une nouvelle composition intitulée «Namanay» en hommage posthume à leur amie. En décembre 2019 jusqu’en fin février 2020, Mirana a été choisie pour faire partie d’une délégation d’artistes sollicités pour animer des soirées en France et en Suisse. À cette occasion, Mirana et son kabôsy s’est parfaitement et particulièrement distinguée avec sa grande capacité à s’adapter facilement au kalon’ny fahiny et au bà gasy. Sans aucun complexe, elle s’est produite avec beaucoup de succès aux côtés de ses collègues Gothlieb, Lilie et Luk. À quand la sortie du premier album de RyKala Vazo?