Culte – Les fidèles prient dans les conditions requises

Les églises ayant la permission d’ouverture ont suivi toutes les mesures barrières. D’après le général Angelo Ravelonarivo, préfet d’Antananarivo, quatre-vingt-cinq églises ont demandé l’ouverture depuis samedi dont cinquante-sept églises protestantes, deux églises luthériennes et le reste issu des églises sectes. Les fidèles ont été ravis de se retrouver dans les églises.

« Ça faisait longtemps que j’ai attendu l’ouverture de l’église. Je suis ravi. Tout a été arrangé. Les fidèles prennent des tickets à l’entrée. L’emplacement de chacun est déjà marqué. Sur un banc de 2 m et demi, trois personnes s’assoient », raconte Tantely Rakotobe, fidèle de l’église FJKM Mandroseza. Toutes les dispositions ont été mises en place, c’est le cas pour l’église protestante Andravoahangy Fivavahana. Trois salles ont été réservées pour le service religieux.

Chaque salle est composée de cinquante personnes y compris le pasteur et les diacres. Aucune bousculade n’a eu lieu car des jetons ont été distribués depuis vendredi. Ceux qui n’avaient pas les jetons ne peuvent pas assister au culte. Quatre entrées ont été établies à savoir 6h, 7h 30, 9h et 10h 30.

Fermeture

« Nous avons reparti les fidèles dans trois endroits différents. Chaque salle accueille cinquante personnes. En somme, cent cinquante personnes prient dans cette église à chaque heure d’entrée. En arrivant au portail, la température doit être prise. Des serpillères imbibées d’eau de javel sont mises en place pour essuyer les chaussures avant d’entrer dans l’église. Nous pulvérisons les salles à chaque heure d’entrée», explique Fidy Ramilijaona, président des diacres et des « loholona » à l’église Andravoahangy Fivavahana.

Certaines églises n’ont pas encore rouvert leurs portes car les fidèles sont nombreux. « Des fidèles sont arrivés très tôt mais ont été renvoyés chez eux. Nous ne pouvons pas encore ouvrir l’église car il ne serait pas possible de ne prendre que cinquante personnes à chaque séance. Il existe quinze mille fidèles et six mille d’entre eux pourraient prendre l’eucharistie. Et pourtant, même six mille fidèles ne peuvent pas tous entrer, un seul dimanche, dans l’église. Avec dix séances, nous ne pouvons ouvrir l’église que pour cinq cent fidèles seulement », affirme Heritiana Andriasoanahary, vice-président des diacres protestants à l’église FLM Fanantenana 67 ha.

Pasteur David Rakotonirina, président de l’église luthérienne malgache a publié dans sa page facebook qu’il a rencontré le Président de la République, samedi. Les conditions d’ouverture ne sont pas encore complètes selon Andry Rajoelina, l’a-t-il rapporté. L’annonce d’ouverture a déjà été effectuée mais des améliorations seront apportées.

Une lettre doit être remise à la Préfecture avec les noms, les adresses et numéros téléphones des fidèles qui assisteront aux cultes. Les distances d’un mètre et les mesures sanitaires doivent être respectées. Pour ceux issues des dix-neuf régions à part Analamanga, Atsinanana et Matsiatra Ambony, ils doivent attendre le 3 mai pour s’ouvrir s’ils ont des difficultés dans les conditions requises, souligne le Pasteur David Rakotonirina.