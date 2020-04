Assistance sociale – Tosika Fameno sur les rails

Les premiers bénéficiaires du plan d’urgence sociale baptisé «Tosika Fameno» pour Antananarivo ont été reçus au lycée technique professionnel d’Alarobia, samedi.

Deux mille cinq cents ménages doivent bénéficier au départ du plan d’urgence sociale à Antananarivo pour le premier jour. Finalement, ils seront plus de trois mille deux cents selon les chiffres de la Présidence. Le lancement du transfert d’argent dans le cadre du plan «Tosika Fameno» a débuté samedi pour la population d’Anta­nanarivo. Il s’agit d’une réponse en protection sociale destinée aux ménages vulnérables affectés économiquement par les mesures de confinement prises pour contenir la propagation du virus. Un total de cent quatre vingt dix mille ménages issus des villes touchées par les mesures, Antanana­rivo cent quarante mille, Toamasina vingt-cinq mille, et Fianarantsoa vingt-trois mille, devraient recevoir un transfert de 100 000 ariary pour un mois, payable en une seule tranche.

Le ciblage des bénéficiaires a été confié au Fonds d’intervention pour le développement. «Il y a eu un pré-enregistrement au départ. Les ménages candidats se sont inscrits de leur plein gré au niveau des fokontany. Un questionnaire leur a ensuite été posé pour évaluer leur degré de vulnérabilité», explique le directeur chargé des activités post-crise, de la sauvegarde et des fonds d’appui Mamisoa Rapanoelina. «Les réponses ont été entrées dans un système informatique qui a permis de sortir un classement et la liste des bénéficiaires suivant le fonds disponible pour le plan».

Liste additive

Le responsable au sein du FID de préciser qu’il n’y a eu aucune manipulation humaine dans l’identification des bénéficiaires. Il a ajouté que le système en question est spécifique à Madagascar en faisant savoir que les critères de vulnérabilité diffèrent d’une région à l’autre. Pour ce qui est de la somme de 100 000 ariary, il a indiqué que cela correspond à la dépense minimale d’un ménage pour un mois calculé par l’Instat. Afin de limiter les contacts entre personnes, les transferts se feront par mobile money, Paositra money ou Western Union.

Le président de la Répu­blique Andry Rajoelina avait fait le déplacement à Alarobia pour le lancement du plan à Antananarivo. Le maire Naina Andrian­tsitohaina, la ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme Irmah Nahari­mamy et le ministre de la Poste, des télécommunications et du développement du numérique Andria­manohisoa Rama­herijaona ont également été présents. Interpellé par les personnes qui n’ont pas été inscrites, Andry Rajoelina a invité les responsables à les enregistrer. Mamisoa Rapanoelina a alors indiqué que ces gens devraient recevoir leur argent avant mercredi, évoquant l’impression d’une nouvelle liste.