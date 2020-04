Antsiranana – Désinfection des infrastructures publiques

Dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation de la pandémie coronavirus, des infrastructures publiques et privées dans la ville d’Antsiranana ont connu, pendant la fin de semaine, une opération de désinfection et de stérilisation. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne de désinfection menée par le gouvernement actuel par le biais du ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, et sous la supervision des autorités locales, ayant pour cible les établissements scolaires, en droite ligne avec la mobilisation générale pour endiguer la pandémie du Covid-19.

Selon les explications du directeur régional de l’eau et de l’assainissement, cette opération va encore se poursuivre à partir du lundi prochain et toucher au total cent quarante-six établissements scolaires publics et privés dans la capitale du Nord.

Tout a débuté par la désinfection d’une vingtaine d’établissements scolaires accueillant des élèves des classes d’examen qui ont déjà repris des cours d’après la décision du président de la République Andry Rajoelina. Citons entre autres le Lycée Mixte qui a déjà commencé des cours depuis mercredi dernier. On dit souvent qu’il vaut mieux tard que jamais.

De fait, les autorités locales et régionales conduites par le Préfet d’Antsiranana Adèle Rabemamory ont fait un déplacement sur les lieux pour le lancement officiel de cette initiative, notamment soutenue par l’Unicef, l’Helvetas et le ministère de l’Eau. De son côté le Centre de commandement Opérationnel Covid-19 DIANA a été représenté par son président Malaza Ramanamahafahay.

En outre, dans la journée du samedi, les locaux des trois tribunaux dans la circonscription judiciaire d’Antsiranana ont également bénéficié de cette opération à savoir la cour d’appel, tribunal de première instance et le tribunal administratif et financier.