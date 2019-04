Réhabilitation routière – Circulation bouchée par des travaux

La réhabilitation des routes nationales sur les sorties d’Antananarivo bat son plein. Les embouteillages prennent place.

Les embouteillages s’intensifient avec l’avancement des travaux de réhabilitation des sorties d’Antananarivo, sur la RN4. Les bouchons de circulation s’étendaient d’Antanimena jusqu’à Ambohimanarina, mais encore, dans les quartiers des 67 Ha, hier, à cause du bitumage d’une portion de route à Andraharo. Une seule voie a été utilisée. Impatients, certains ont fini à pied leur trajet. D’autres n’ont pas eu le choix et ont été contraints de rester en file indienne, dans l’embouteillage. «Réparer les routes, c’est bien. Mais n’est-il pas possible de faire les travaux durant la nuit ? Pendant la journée, il y a beaucoup de trafic. Il y a des véhicules qui circulent et qui transportent des personnes qui ont des rendez-vous quelque part, ou qui doivent être à l’heure dans leur bureau », s’exprime Karen Rasoloarijaona, une femme bloquée dans cet embouteillage.

Fluidité

Ceux qui utilisent régulièrement ces routes nationales sur les sorties de la ville d’Antananarivo doivent se préparer à patienter dans un embouteillage, à faire à pied leur trajet, ou à chercher d’autres alternatives. Ce problème de circulation est inévitable, à cause des grands travaux de réhabilitation sur les RN1, RN2, RN3, RN4 et RN7, qui sont en cours. Déjà, avec la réparation des trottoirs, comprise dans le projet, l’encombrement de la circulation s’est fait ressentir à Anosizato, à Ampasampito, à Avaradoha depuis le début des travaux. Cela va, certainement, s’accentuer avec le bitumage et l’enrobage qui ne font que commencer. « Nous faisons de notre mieux pour diminuer les bouchons. Par exemple, les travaux sur les trottoirs sont effectués le jour, tandis que ceux sur les chaussées, on les fait la

nuit », assure une source auprès de la direction générale des Travaux publics. Sauf qu’à Andraharo, le bitumage s’est fait en plein jour, hier.

À Andraharo, l’entreprise installe, actuellement, une couche de base sur une portion de la route. L’épais­seur de ce bitume devrait être entre 15 cm et 20 cm. Ce bitumage va s’effectuer du PK0 à Imerinafovoany, du PK0 à Mahazo, de Soarano à Sabotsy Name­hana, de Soarano à Mandri­mena Iavoloha et du PK0 à Antanimenakely. Ensuite, les entreprises chargées des travaux, vont enrober les chaussées avec du goudron de 5 cm. «Ces chaussées devraient résister 20 ans», explique cette source. La Banque Européenne d’investissement finance les travaux à hauteur de quelques dizaines de millions d’euros. À la fin de ces réhabilitations, prévues pour le 19 août, la circulation à l’entrée et à la sortie de la ville d’Antananarivo devrait être plus fluide.