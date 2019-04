Prix Indianocéanie 2019 – Ouverture de l’appel à écriture

Le concours littéraire s’adressant aux auteurs francophones de la région océan Indien est ouvert. Les intéressés auront jusqu’au 31 juillet pour déposer leur candidature.

Un bon tremplin. Le Prix Indianocéanie récompense chaque année une œuvre en français, originale, inédite et inspirée de la région océan Indien. La coquette somme de mille euros, une édition à cinq cents exemplaires de l’œuvre, et un trophée compose la récompense pour l’auteur primé. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 31 juillet.

Le Prix Indianocéanie entame sa deuxième édition. Le défunt Jean-Pierre Haga a remporté celui de l’année dernière avec son roman intitulé « Le jumeau ». Rappelons qu’il a déjà obtenu le Prix de l’océan Indien avec son œuvre « L’œil du cyclone ».

Depuis Camille de Rauville en 1961, l’Indianocéanie évoque l’appartenance à un espace commun aux Comores, à Madagascar, à Maurice, à La Réunion et aux Seychelles. Et le Prix Indianocéanie vise à promouvoir les auteurs et la culture de cette région.

Ce concours s’adresse à toute personne physique âgée de dix-huit ans révolu à la date de remise du manuscrit, et résidant dans l’une des îles de l’Indianocéanie, à savoir l’Union des Comores, Madagascar, Maurice, La Réunion et les Seychelles. Il concerne les textes sans genre littéraire imposé et est ouvert à l’expression littéraire comme aux romans, aux nouvelles, aux essais, pièces de théâtres, recueils de poésies, aux contes, et autres. L’œuvre devra être en langue française, porter sur des questionnements contemporains propres à la région indianocéanie, et comporter un minimum de quarante pages et un maximum de cent pages au format A4 sans aucune illustration.

Originalité de mise

Elle doit être originale, inédite et individuelle et pourra être présentée éventuellement sous forme de recueil de plusieurs textes. Elle comportera un titre et ne devra pas être signée. Elle ne doit pas avoir été déjà publiée ou primée, ou soumise à l’édition précédente de l’appel à écritures. L’auteur utilisera la police de caractères Garamond, taille 12, interligne 1,5. Le candidat devra mentionner son identité exacte sur la fiche d’inscription dûment remplie qu’il joindra à son dossier de candidature accompagné de la convention de cession de droits relative à l’édition de l’œuvre lauréate dûment complétée et signée.

Un dossier d’inscription ne pourra comprendre qu’une seule œuvre. Les candidatures pourront être envoyées par voie électronique à l’adresse mail communication@coi-ioc.org. Le courriel devra indiquer en objet « Prix Indianocéanie 2019 – manuscrit ». Les participants devront attacher à leur mail, trois pièces-jointes distinctes dont une pièce-jointe contenant leur manuscrit au format PDF, une pièce-jointe contenant leur fiche d’inscription et un scan lisible de leur pièce d’identité au format PDF, et une pièce-jointe contenant la convention de cession de droits relative à l’édition de l’œuvre lauréate remplie au format PDF. Tous les renseignements concernant ce concours sont disponibles en ligne et téléchargeables sur le site www.commissionoceanindien.org.