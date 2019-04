Natation – Championnats de Madagascar – Six records nationaux en trois journées

L’actualisation des records et les meilleures performances s’enchainent aux championnats nationaux à Toamasina. Quatre records nationaux ont été enregistrés hier.

Six nouveaux records nationaux et neuf meilleures performances ont été enregistrés lors des trois premières journées des championnats de Madagascar sur bassin de 50m.

Le sommet national prendra fin ce samedi, à la piscine du CRJS de Toamasina. Hier, en fin d’après-midi, l’expatrié Michael Rasolon­jatovo sous le maillot de Saint-Michel, a battu son propre record national en 200m dos avec un nouveau temps de 02.14.78 contre 02.15.34 qu’il a réalisé le même jour dans la matinée. « Je suis satisfait de mes résultats malgré ma préparation. Mes études universitaires en Inde, ne me permettent plus de consacrer beaucoup de temps à l’entrainement, plus qu’une fois dans la semaine. En revanche, je travaille beaucoup la condition physique et le travaille à sec », souligne Michael qui a, jusqu’à hier, raflé trois titres notamment en 50m papillon, 200m nage libre et 200m dos.

L’un des records enregistrés hier, est celui de Tendrinavalona Idealy du Cosra de Vakinankaratra. En série, elle a actualisé le record national et la meilleure performance dans la catégorie minime fille du 200m dos, dont l’ancien temps, 02.31.97, est d’Elodie Marion Razafy de Managing et le nouveau record, de 02.28.78, est réalisé peu de temps avant, en phase éliminatoire. «Ces résultats sont prévisibles. J’ai travaillé dur pour en arriver là. Ces derniers temps, je m’entraine deux fois par jour», exprime Tendry.

Tandem

Le premier record du championnat est celui du numéro un national, Jonathan Harivony Raharvel du Cosfa, qui a battu son propre record national du 50m brasse, et a en même temps réalisé sa meilleure performance chez les cadets. Le nouveau record est de 00.29.96 contre 00.30.33 effectué lors du Meeting de l’océan Indien à La Réunion, le 21 décembre 2018.

Puis lors de la deuxième journée, jeudi, il a aussi actualisé sa propre meilleure performance en 200m brasse, 02.31.56 contre l’ancien temps de 02.39.94 de Zouzou Andria­fenomanana de CFHIMO. «Il faut sacrifier beaucoup de choses pour aboutir à un tel objectif. Je m’entraine deux heures par jour tous les soirs », mentionne-t-il.

Un nouveau record en relais a été enregistré le jeudi, celui du 4x50m quatre nages mixte, signé par Cosfa avec une formation composée des frères et sœurs Nomena-Mala­lasoa et Jonathan-Malalasoa. Le nouveau record est de 02.02.17 contre 02.03.09 du club Managing constitué à l’époque par Estellah, Indra, Joël et Samantha. La meilleure nageuse de la Grande île, Idealy Tendry, du Cosra a aussi actualisé deux meilleures performances.

Ce mercredi, elle a amélioré son propre temps en 50m dos catégorie minime fille de 00.32.11 contre 00.32.19, puis le jeudi en 100m dos de 01.08.63 contre 01.09.69. La sirène majungaise, Finoana Christina Gaston, du club de Sainte Jeanne d’Arc a aussi porté haut les couleurs de la ligue de Boeny.

Elle a actualisé deux meilleures performances chez les poussines, entre autres celle en 100m dos de 01.21.20 contre 01.22.95 d’Arohasina Ravoahanginiaina de CFHIMO et en 50m papillon de 00.33.12 contre 00.33.85 de Johanne Razafimiharo de Saint Michel. Deux autres meilleures performances ont été actualisées hier, dont celle du 1500m benjamin signée Baritiana Andriam­penomanana du Managing (20.24.03/20.39.75) et celui d’Ony Mbolasoa Andrianaivo en 200m dos benjamine de 02.39.15 contre 02.49.79. Le championnat prendra fin cet après-midi.