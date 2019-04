Football – CAN 2019 – Six cent mille dollars pour chaque équipe

Les vingt-quatre formations, qui participeront à la phase finale de la CAN, recevront une prime conséquente de 600 000 dollars, soit environ 2 143 500 000 ariary.

Dans notre édition de mercredi, on s’est penché sur le site qui accueillera la sélection malgache, à la Coupe d’Afrique des Nations 2019, à savoir l’Alexandria Stadium.

Cette fois-ci, on aborde la question des primes. Dernièrement, la Confédé­ration africaine de football a dévoilé la somme, que percevra chaque équipe qualifiée. Celle-ci s’élève à 600 000 dollars, soit environ 2 152 200 000 ariary. Un joli pactole que toucheront les vingt-quatre formations présentes à cette CAN, dont celle de Madagascar.

Il s’agira de la première apparition de la Grande île à ce niveau de la compétition.

« On a augmenté le prize money », précise Ahmad, président de la CAF. Ainsi donc, les autres primes seront également revues à la hausse, notamment pour les équipes qui accèderont à la phase à élimination directe, qui débutera par les huitièmes de finale. Un objectif bien réaliste pour les Barea, sachant qu’ils ont hérité d’un groupe prenable.

Si l’on revient sur la poule B, Madagascar y affrontera la Guinée, le samedi 22 juin; le Burundi, le jeudi 27 juin; et enfin le Nigéria, le dimanche 30 juin. Un tirage au sort plutôt clément, d’après bon nombre d’observateurs, puisqu’on a évité le groupe de la mort, entre autres.

Chances de qualification

Le Nigéria, c’est un ogre du football africain, troisième au classement continental. Par contre, les deux premiers adversaires des Barea sont clairement dans leurs cordes. Les chances de qualification sont d’autant plus décuplées pour les hommes de Nicolas Dupuis, vu que les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, passent en huitièmes de finale.

Le président de l’entité continentale du ballon rond n’a pas dévoilé le montant exact de chaque enveloppe. Mais ce que l’on sait aussi, c’est que le vainqueur rentrera avec le jackpot.

En 2017, le Cameroun avait empoché 4 000 000 de dollars. Cette année, la prime du champion grimpe à 4 500 000 de dollars. En ariary, ça donne onze chiffres carrément, soit environ 16 500 000.