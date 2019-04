Banque mondiale – David Malpass à Madagascar

Le premier responsable de l’une des institutions de Bretton Woods sera en visite à Madagascar. Il rencontrera des dirigeants du pays.

Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass sera à Madagascar lundi prochain. Pendant sa courte visite de deux jours, il est prévu rencontrer les dirigeants du pays, dont les noms ne sont malheureusement pas encore dévoilés. La personnalité est également attendue avoir des échanges de quelques heures avec les représentants du secteur privé. Après sa nomination le 9 avril dernier, le premier déplacement à l’étranger du président du groupe de la Banque mondiale est en terre africaine. À l’heure où le taux de croissance de l’Afrique subsaharienne stagne à 3% depuis trois ans, les enjeux de la lutte contre la pauvreté s’accroissent également. « D’ici 2030, près de neuf personnes sur dix vivant dans l’extrême pauvreté vivront en Afrique subsaharienne. J’ai choisi le continent africain pour ma première visite officielle en tant que président du groupe de la Banque mondiale, en reconnaissant les nombreux et difficiles défis que doivent relever les dirigeants pour promouvoir la croissance économique, la sécurité et la bonne gouvernance », souligne-t-il dans un communiqué. David Malpass effectuera, dans sa mission, outre dans la Grande île, des visites en Éthiopie et au Mozambique.

Défis

La visite de David Malpassest indiquée porter essentiellement sur le travail du groupe de la Banque mondiale avec les pays africains, qui vise à promouvoir la stabilité économique et à renforcer la résilience. Les activités concernant l’appui de l’institution aux pays pauvres par l’intermédiaire de l’Association internationale de développement ainsi que le potentiel des partenariats avec le secteur privé pour attirer et constituer les ressources nécessaires pour aider les populations à atteindre leurs objectifs de développement, seront ainsi constatées.

Divers projets sont mis en œuvre dans la Grande île, pour ne citer que ceux récemment approuvés tels que le projet de développement à moindre coût de l’accès aux services électriques (LEAD), le projet de Croissance agricole et de sécurisation foncière (CASEF), le projet Pôle intégré de croissance (PIC), le projet de sécurité alimentaire et de reconstruction d’urgence, ou encore celui relatif à la résilience et au développement urbains intégrés dans l’agglomération d’Antananarivo.

Le président du groupe de la Banque mondiale a déclaré vouloir engager des échanges directs avec les populations « afin de voir la manière dont le groupe de la Banque mondiale peut aider davantage à relever les défis de la création d’emplois, l’augmentation des revenus médians, le renforcement de la résilience climatique et l’intégration des jeunes et des femmes dans les économies ». David Malpass est le second président du groupe de la Banque mondiale à visiter Madagascar après James Wolfenson en 2004.