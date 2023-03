TAEKWONDO – JO 2024 – Nicolas Ragonz rate le ticket olympique

L’unique représentant malgache, l’expatrié de Nantes Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa alias Ragonz n’était pas sélectionné parmi les soixante retenus qui poursuivront les tests de sélection pour officier les Jeux Olympiques de Paris 2024. «Vous ne me verrez pas aux JO de Paris en tant qu’arbitre. Je serai là en tant que spectateur. Je ne suis pas sélectionné dans le top 60» a publié Ragonz dans les réseaux sociaux. Il a été invité et a participé aux examens durant le camp d’entrainement pour les juges arbitres internationaux du continent africain qui s’est tenu du 9 au 12 mars en Algérie. Deux cent soixante-dix candidats des cinq continents ont été engagés et en lice aux tests de sélection durant le mois de février. Ils étaient soumis à des rudes épreuves lors du Training camp dont des tests d’anglais oral et écrit, tests physiques et visite médicale. Les examens et auditions se sont déroulés sur quatre pays dont en Belgique pour le continent européen, en Algérie pour l’Afrique, en Ouzbékistan pour l’Asie et au Mexique pour l’Amérique. Soixante ont été retenus à l’issue de la première étape de sélection, dix pour l’Afrique, seize pour l’Europe et pareil pour l’Asie, quatorze pour l’Amérique et quatre pour l’Océanie. Il y aura encore un autre test final et seuls vingt-six, treize hommes et treize dames seront retenus pour officier les JO de Paris.