SANTÉ – Signal d’alarme sur la consommation abusive du Plumpy Nut

Des traitements de la malnutrition aigüe sévère et modérée sont utilisés comme un simple aliment chez certains enfants. Des nutritionnistes tirent la sonnette d’alarme.

La santé des enfants est en danger. La consommation d’aliments thérapeutiques, le Plumpy Nut et le Plumpy Sup, échappe au contrôle des structures sanitaires. Le réseau des champions pour la nutrition à Madagascar (ChaNut Mada) vient de signaler leur vente illicite sur le marché. Et les demandes affluent sur les réseaux sociaux. « Le Plumpy Nut et le Plumpy Sup sont des traitements de la malnutrition aigüe modérée et de la malnutrition aigüe sévère. Pour les consommer, il faut une prescription médicale», explique une nutritionniste à l’hôpital d’Ambovombe, dans la région d’Androy, samedi. La consommation de ces aliments thérapeutiques par des enfants qui ne sont pas affectés par ces stades de la malnutrition est classée d’abusive, et peut nuire à leur santé. Cette nutritionniste prévient qu’ils peuvent affecter le foie et les reins, des organes qui filtrent, neutralisent ou diluent les déchets et les substances toxiques, en cas de surdosage. En Afrique, des nutritionnistes tirent, également, la sonnette d’alarme sur l’utili­sation du Plumpy Nut et du Plumpy Sup, comme un simple aliment.

Surdosage

Issoufou Aichatou, res­ponsable du service nu­trition dans un hôpital au Niger, note le risque de développement de la goutte, du diabète, de l’hypertension et de l’insuffisance rénale. « Le surdosage demande plus d’effort aux reins, à les faire travailler beaucoup plus vite, plus tard, on peut développer une insuffisance rénale », explique-t-elle sur Studio Kalangou, un prog­ram­me radiophonique au Niger. Notre interlocuteur à Ambovombe Androy souligne que ces aliments thérapeutiques sont des médicaments qui sont interdits à la consommation, sans un avis médical. « Il faut consulter un pédiatre avant de les donner à nos enfants », indique-t-elle. Le Plumpy Nut et le Plumpy Sup sont commercialisés dans la rue, dans le Sud, la principale zone

touchée par l’insécurité alimentaire où ces produits sont utilisés pour sauver des enfants malnutris sévères ou modérés, mais, également, en ligne. ChaNut Mada souligne que ces produits sont, également, commercialisés à Antananarivo. Ils sont vendus au prix de 1 000 ariary à 1 500 ariary. Des acheteurs seraient prêts à les acheter en gros. ChaNut Mada enjoint les responsables à intervenir.