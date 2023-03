RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – TAM Anosibe dompte XV FA Ampasika

Quatre essais dont deux transformés avec trois coups de pied de pénalités ont été les points marqués par les joueurs de TAM Anosibe devant ceux de XV FA Ampasika.

La première période a été dominée par les joueurs d’Ampasika jusqu’aux 22ème minutes avec un score de 11-13 auquel les joueurs de TAM ont été menés. Avec les cris de leurs supporteurs qui ont poussé sans arrêt, TAM Anosibe se réveille par un essai marqué à la 32ème minute suivi d’un troisième essai à la 36ème minute. Ils ont conclu leur festival de points par un coup de pied de pénalité à la 39ème minute. Les deux équipes se quittent sur le score de 21-16 en faveur de TAM Anosibe à la fin de la première mi-temps.

À la reprise, les joueurs d’Anosibe ont encore monté en intensité le niveau de leur jeu. Avec un pack d’avant très costaud, les trois-quarts ailes très rapides et virevoltants emmenés par Mbola le numéro 8 ont fait beaucoup de dégâts face à leurs adversaires du jour. Les joueurs d’Ampasika ne font que subir les assauts répétés et sans cesse de la bande à Betsen. À la 71ème minute, Sitraka, le numéro 12 de TAM a aggravé le score par un coup de pied de pénalité ramenant le score à 24-16. Durant les huit dernières minutes, TAM Anosibe a marqué un nouvel essai par Gasy le numéro 18 puis Sitraka s’est chargé la transformation. Durant la seconde période, les joueurs d’Ampasika sont restés muets sans marquer aucun point. Le score final a été de 31-16 pour TAM Anosibe. TAM Anosibe a gagné 5 points avec un point de bonus offensif après le match.

Ambition

Zakasoa Ravelonanosy, coach de TAM Anosibe, a expliqué : « mes joueurs ont du mal à entrer dans le match au début et durant la première période. Après la pause, mes joueurs sont revenus dans l’essentiel en suivant les consignes et cela a rapporté ses fruits. Nous avons comme ambition de dépasser la quatrième place de l’année dernière et nous pouvons viser très haut comme toute l’équipe pourquoi pas un titre ? Tout est possible », conclut-il. Quant à Ben Ram, coach de XV FA Ampasika, il a soutenu que « mes joueurs ont manqué d’expérience mais à la prochaine rencontre, nous pourrons faire mieux ».

Le match attendu du public a été l’entrée en lice des protégés de Mamy Andriamaro, coach de TF Anatihazo. Ils se sont imposés sur le score de 39-18 devant les rugbymen de FBM Bemasoandro. Une leçon de rugby et une démonstration de force durant les deux périodes. Les joueurs d’Anatihazo ont marqué 6 essais avec trois transformations réussies et un coup de pied de pénalité. Avec un point de bonus offensif, ils ont un total de quatre points gagnés après le match. Les joueurs de Bemasoandro ont aplati par deux fois dans l’embut de TFA avec une transformation et deux coups de pieds de pénalité.

Résultats des matchs

US IKOPA 23 -19 STM Savonnerie

TAM Anosibe 31-16 XV FA Ampasika

TF Anatihazo 39 -18 FBM Bemasoandro

3FB Fahasalamana 51 – 15 FTB Andohatapenaka