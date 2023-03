RUGBY A XV – DAMES – Le SC Besarety s’impose dans la douleur

Le championnat de Madagascar de rugby à XV, première division féminine a débuté samedi avec l’entrée en lice du champion en titre le SCB qui remettra son titre en jeu. La chasse est ouverte. Le championnat de Madagascar de rugby à XV féminin, boudé par le public malgré la gratuité de l’entrée a débuté samedi dernier au stade Makis à Andohatapenaka. Cinq semaines après le début pour leurs homologues masculins, les rugbywomen à XV de première division sont entrées dans la bataille pour chercher le titre du championnat de Madagascar. En tant que champion en titre, les joueuses du Sporting club de Besarety (SCB) ont ouvert les hostilités en affrontant les vaillantes guerrières de FTF Antohomadinika. Les protégées de Lanto Nirina Ravoavahy, coach de SCB se sont imposées dans la douleur sur le score de 32-22. Une victoire qui n’est acquise qu’aux dix dernières minutes de la rencontre. Dès l’entame du match à 13 heures, les joueuses de Besarety étouffent d’entrée les rugbywomen d’Antohomadinika par un essai marqué après 3 minutes de jeu : 5-0. Les joueuses d’Antohomadinika, emmenées par Nandrianina et Monica, membres de l’équipe nationale de rugby à VII ont répondu par un coup de pied de pénalité et reviennent à 5-3 après 10 minutes de jeu. Aux 13èmes minutes, le numéro 2 de FTFA a écopé d’un carton jaune laissant ses coéquipières jouer en infériorité numérique.

Une brèche que les joueuses de Besarety ont profité pour marquer trois essais successifs (19’, 22’, 29’) et mènent au score par 20-3. Durant les cinq dernières minutes de la première période, les joueuses d’Antohomadinika ont réussi à aplatir par deux fois dans l’embut de SCB et reviennent à 20-16. La bande à Nandrianina, sociétaire de l’équipe nationale des ladies Makis à VII de FTFA a montré des nouveaux visages en bloquant tous les assauts de Besarety. Après la 67ème minute de jeu, les joueuses d’Antohomadinika reviennent à 20-19. Menacées par le retour d’Antohomadinika, les rugbywomen de Besarety se sont réveillé de leur torpeur en marquant 2 essais consécutifs et ont tué tous suspens en pliant le match, 32-19 à la 77ème minute. Sur un sursaut d’orgueil, FTFA a marqué un dernier coup de pied de pénalité avant le gong. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 32-22 pour Besarety. Lanto Nirina Ravoavahy, coach de SC Besarety a expliqué que « c’est un match difficile et pénible pour mes joueuses. Nous sommes au début du championnat national et la totalité des joueuses ne trouvent pas encore les formes physiques optimales. Les joueuses de FTFA nous ont causé beaucoup de problème mais nous avons fait l’essentiel en remportant la victoire ». Quant à Marie Christine Bodonandrianina, joueuse de FTFA, « Nous sommes très fatiguées et nous manquons de rage de vaincre. Nous avons presque réussi mais nous avons manqué quelques choses lors des dix dernières minutes. Nous essayerons de faire mieux la prochaine fois et nous allons travailler sur le physique »