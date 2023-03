RENTRÉE POLITIQUE – L’ADN reprend du service

Une journée de reboisement à Ambohimalaza. Le parti « Antoka sy dinan’ny nosy » (ADN) a effectué son retour sur la scène politique, samedi dernier, par une opération de reboisement à Ambohimalaza. « Laisser un héritage aux générations futures », tel a été le message lancé à cette occasion par le président national du parti et non moins ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la con­- ­som­mation, Edgard Razafindravahy. Et lui de souligner : « Le soin et la protection de l’environ­nement garantissent le développement du pays, selon le plan fixé par le président de la République qui l’a transmis aux membres du gouvernement ». Des milliers de jeunes arbres ont été plantés lors de cet événement qui s’est déroulé dans le village d’Antentona. Mais à part ce reboisement, l’ADN n’a pas oublié ses actions pour le bien-être social. Ainsi, le fils et natif d’Ambohimalaza dont il est, a annoncé la construction d’une route bitumée dans cette localité. Les travaux y afférents seront entièrement soutenus par l’ADN. Et de même pour la reconstruction d’une église locale. Edgard Razafindravahy note que le principe de reconstruc­tion du pays à partir de la base est toujours une priorité pour lui. Après tout, cela se reflète dans les tâches et les responsabilités qu’il assume au sein du gouvernement.