ORANGE PRO LEAGUE – Cosfa confirme, Mama FC leader

Nouveau leader. De la troisième place, Mama FC se propulse en première place de la conférence Sud crédité de 17 points après sa victoire de 4 buts à 2 contre 3FB sur sa pelouse hier à Toliara. Le match compte pour la 11e journée de l’Orange Pro League. Les assureurs ont mené 2 à 1 à la pause grâce aux buts marqués sur penalty par Yvon (17e) et Fabrice (36e). Jean Luc enfonce le clou en deuxième période en réalisant un joli doublé en l’espace de cinq minutes (60e, 65e). Realy s’est offert lui aussi un doublé pour l’équipe hôte (33e penalty, 87e). CFFA (16 points) et Elgeco Plus (15 points) occupent respectivement la deuxième et la troisième place du groupe. Dans la conférence Nord, Cosfa conserve sa position de dauphin (20 points) et se rapproche du leader, Fosa Juniors FC (25 points). Les militaires se sont imposés 4 à 1 contre Tia Kitra ce dimanche à Mahitsy. Toky marque un doublé (25e, 50e) outre les deux buts signés Gobarco (27e) et Valdo (65e). Dans le même groupe, TFFC Boeny surprend l’Uscafoot 3 à 1 à Ambohidratrimo. Les Majungais prennent le large dès la première mi-temps grâce au doublé de Christiano (19e, 30e). Philémon tue le match à la 64e. L’équipe de la commune urbaine d’Antananarivo n’a pu faire autrement que de réduire tardivement l’écart, but signé Johary (93e+3). Malgré sa défaite, Uscafoot conserve la quatrième place (15 points). Dans la conférence Sud, Dato FC arrache ses trois points en battant à domicile Zanakala FC par 2 à 0 à Manankara. Les clubs ayant des joueurs en sélection à la qualification à la Can reprendront la compétition à la prochaine journée.