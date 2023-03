NANIE RAZAFINDRAFARA – « Disputer le championnat d’Afrique me tente»

Le championnat de Madagascar de semi-marathon d’Antananaivo organisé par la fédération malgache d’athlétisme avec Telma hier dans les rues de la capitale d’Antananarivo, axe Alarobia, Tsarasaotra, Ankazomanga, Marais Masay, Nanisana, Ambohimahitsy a vu la domination de l’expérimentée et l’infatigable Nanie Madeleine Razafindrafara, athlète de l’AS Fanalamanga chez les seniors dames. Elle s’est emparée du titre de championnne de Madagascar avec un temps de 1h27mn01s. Sa domination de la distance de course de fond ou de demi-fond la place parmi les meilleures de la discipline à Madagascar. Un petit portrait en son honneur mérite d’être soulevé. Nanie Madeleine Razafindrafara est née le 17 juillet 1994 et elle est âgée de 29 ans actuellement. Ayant débuté dans l’athlétisme en 2015 soit à ses 21 ans, son exploit a été tout de suite remarqué car elle a figuré dans la liste de l’équipe nationale malgache pour les JIOI de 2015. Elle a couru la distance de 5 000 et 10 000 mètres et a remporté les médailles d’or. Elle a à son actif trois éditions des jeux des îles. Actuellement elle porte la couleur de la société AS Fanalamanga. Sur ce championnat de Madagascar de semi-marathon, Nanie Madeleine Razafindrafara a expliqué qu’elle est venue pour gagner et c’est chose faite : « j’ai laissé la course s’animer et ai laissé mes adversaires diriger la course selon leur bon vouloir. À partir du 15 km, j’ai accéléré pour atteindre mon objectif, celui de remporter le titre national ». Nanie Madeleine Razafindrafara se dit être toujours prête à courir pour Madagascar à condition que l’État malgache prenne en charge tous sur les nécessités des athlètes. « Sur mes performances, j’ai déjà montré de quoi je suis capable en athlétisme. Je suis toujours prête à défendre la couleur de Madagascar que ce soit aux JIOI ou au championnat d’Afrique. Jouer le championnat d’Afrique me tente énormément à condition que l’État malgache nous prend en charge». Et Nanie Madeleine Razafindrafara de continuer: « nous souhaiterions que l’État se penche de plus pour voir les athlètes qui ont apporté beaucoup pour le sport malgache. L’État doit regarder le coté social des athlètes car sans la réussite sociale des athlètes, ils sont limités dans la recherche des meilleures performances ».