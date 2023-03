MOTO ON ROAD – Le Grand Prix IMT ouvre la saison

Saison innovée. La commission On Road présidée par Jimmy Ranjarison alias Pilokak Moto, affiliée à la fédération malgache de Motocyclisme (Fmam) depuis la semaine passée, a présenté ce samedi le calendrier de la saison 2023. Cette commission est la structure mère qui facilite les tâches des clubs et les pilotes dans l’organisation des courses qui comptent désormais pour le championnat de Madagascar. Six manches dont quatre déjà validées par la Fmam, à savoir deux courses de côte et deux de ligne droite figurent dans le calendrier. Le Grand Prix Imerinkasinina Motul Trophy 1 ouvre la saison le 27 mai. «Un voyage à Dubaï est en jeu à la fin de la saison en plus des gros lots offerts par les partenaires dont des matériels comme des pneumatiques, lubrifiants ou autres produits… » a mentionné Jean Marc Rajaobelison, premier responsable de l’organisation de l’IMT. L’amélioration en chronométrage sera parmi les innovations. «Il y aura une liaison entre le vol et l’arrivée. Il y aura un tableau d’affichage pour publier les résultats à temps réel après chaque manche» poursuit le responsable. Soixante pilotes sont attendus pour le championnat cette année. «Ils vont prendre plus de risques vu ces améliorations en termes d’organisation et de lots, ainsi nous allons renforcer le côté sécurité» souligne-t-il.

Carte VIP

Comme dans les Grand Prix à l’étranger, des gravillons, du sable et des pneus seront mis en place à l’extérieur de la piste sur les quatre points et virages à risque. Un nouveau matériel sera désormais utilisé afin de vérifier le faux départ. L’organisation sera cette saison très sévère, le port de caques qui ne sont pas aux normes est interdit. Chaque pilote devrait porter un casque homologué, des bottes longues spécialisées, blouson et gants, couvres tibias et genouillères à l’intérieur du pantalon. La commission incite les pilotes à l’obtention de la licence annuelle pilote On Road qui leur permet de participer à toutes les manches du championnat.

La licence est valable pour la saison entière et comporte le nom du pilote, son numéro, groupe sanguin, date de naissance, le club et la personne à contacter en cas d’urgence. Motul, sponsor du championnat Road Racing propose aussi aux pilotes la carte Very Important Pilot (VIP) qui leur permet de bénéficier d’une remise de 10% de tous les produits Motul, vidange, équipements de préparation à la course le mois avant la manche. Des trophées et médailles seront remis aux meilleurs à chaque course ainsi que des lots offerts par les partenaires. Les trois autres manches comptant pour le championnat sont entre autres le Bira Drag Racing à Antsirabe en juin, le GP IMT 2 le 30 septembre et la Race Day à Arivonimamo le 12 novembre. Et les deux autres encore en cours de validation sont l’Atody Race à Mahitsy et la Race Day à Toamasina.