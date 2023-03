Le Mondial et les jeux des îles dans le viseur

La fédération malgache de taekwondo et l’ambassade de Corée main dans la main. Le pays d’origine de cet art martial a doté hier au palais des sports des matériels dont des uniformes de compétitions (dobok) et chaussures (kwon) pour les présélectionnés en vue des compétitions internationales pour cette saison. Soixante-trois présélectionnés et six encadreurs techniques renforcés par l’expert coréen Lee, résidant à Madagascar, sont en regroupement, une initiative de la fédération, depuis le 5 février dans le cadre de la préparation au championnat du monde programmé du 29 mai au 4 juin à Baku Azerbaïdjan et aux Jeux des Iles au pays (25 aout au 3 septembre). «Nous avons déjà entamé la préparation dans le but d’assurer et conserver la performance de Madagascar qui a brillé lors des jeux des Iles en 2007» souligne le directeur technique national, Rivo Rakotobe. La direction technique a appelé pour ce premier rassemblement les trois meilleurs de chaque catégorie lors de deux championnats nationaux versions 2021 et 2022. «La fédération compte envoyer deux combattants au championnat du monde mais rien n’est encore confirmé concernant le coté administratif et financier» a mentionné le premier responsable technique de la fédération. Quant à la préparation aux jeux des Iles, il y aura encore au moins trois tests matchs avant de sortir la liste définitive des membres de l’équipe nationale. Ils seront en tout au nombre de vingt-quatre, seize en combat dont huit garçons et huit filles, et huit dont quatre garçons et quatre filles en poomsae. Quatre catégories sont prévues pour le poomsae à savoir les U30, U40, U50 et U60 hommes et dames. Trois expatriés pourront venir renforcer les locaux en poomsae. La venue de Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa chez les Masters moins de 60 ans est déjà confirmée tandis que celle des deux autres filles chez les U30 en l’occurrence Junko Rakotobe et Felana Razafinimanana reste à confirmer. Pour financer la préparation des athlètes, la fédération organisera un déjeuner dansant de levée de fonds le 7 mai à l’espace Andy By-Pass. Et la coupe de l’ambassadeur version 2023 programmée les 10 et 11 juin au palais des sports sera marquée par la participation exceptionnelle d’une équipe de démonstration du Kikkwon composée de vingt spécialistes coréens. Cet évènement entre dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l’introduction du taekwondo WT à Madagascar.