Huawei appelle à un avenir numérique « non-stop » pour le secteur bancaire en Afrique

[Capetown, 23 mars 2023 ] Huawei a annoncé aujourd’hui son initiative « Non Stop Banking ». Dévoilée lors du Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023, l’initiative appelle à une collaboration main dans la main entre les industries des TIC et de la banque et à faciliter un avenir numérique de services « non-stop », de développement « non-stop », et l’innovation « non-stop ».

Dans un discours liminaire annonçant l’initiative, Leo Chen, président de la région Afrique sub-saharienne de Huawei a expliqué pourquoi passer au numérique est devenu un impératif majeur pour le secteur bancaire. Non seulement il permet aux banques d’élargir leur base de clients plus facilement, a-t-il dit, mais il permet également d’économiser des coûts opérationnels, leur permet de développer de nouveaux produits, et d’approfondir la relation client, générant ainsi des revenus pour les banques.

En Afrique, a-t-il ajouté, il est encore plus impératif pour les banques d’adopter la numérisation, car elle permet une plus grande inclusion financière. Alors que Chen a salué le travail novateur réalisé par de nombreuses banques africaines dans l’adoption de la numérisation, il a souligné que tous les acteurs de l’industrie doivent aller plus loin s’ils veulent adopter l’approche « non-stop » qui caractérisera l’avenir de la banque.

Huawei a déjà servi plus de 2500 clients financiers dans plus de 60 pays et régions, dont 50 des 100 plus grandes banques du monde. De nombreuses technologies Huawei, Chen dit, sont utiles sur ce front. Au fil des ans, il a fourni la base et l’épine dorsale de la numérisation du secteur bancaire en Afrique en soutenant la construction de l’infrastructure TIC du continent et la connectivité numérique dans les zones rurales. L’importance qu’il accorde à la recherche et au développement (R&D) signifie qu’il est bien placé pour aider l’industrie à façonner son avenir.

D’un point de vue technique, il a souligné la force de Huawei dans les domaines du stockage, des réseaux de fibre optique, des réseaux IP et de la communication de données, qui permettent des solutions de « collaboration multi-domaine » pour les banques. Par exemple, ses solutions SOCC (Storage and Optical Connection Coordination) peuvent réduire le temps de basculement du système de deux minutes à deux secondes après une panne de réseau, garantissant ainsi une interruption de transaction nulle. La technologie multicouche de protection contre les ransomwares (MRP), quant à elle, peut fournir des protections à 6 couches, du stockage au réseau, aux applications et autres couches. Il permet une protection « de bout en bout » fiable et sécurisée de l’ensemble du système. Enfin, les solutions d’exploitation et d’entretien des réseaux intelligents de Huawei permettent de détecter les pannes en une minute, de les diagnostiquer en trois minutes et de les corriger en cinq minutes.

Huawei Cloud, le fournisseur de services cloud majeur à la croissance la plus rapide au monde, peut également prendre en charge le service multi-cloud hybride requis par les banques. Les solutions énergétiques numériques de Huawei, quant à elles, peuvent contribuer à fournir une alimentation électrique ininterrompue et verte au secteur bancaire. Cela permet de résoudre efficacement les problèmes de déficit d’énergie et de soutenir les opérations bancaires «non-stop».

Ce type d’innovation technologique sera important car, comme l’a souligné Jason Cao, PDG de Huawei Global Digital Finance, les services financiers deviennent mobiles et intelligents à un rythme effréné.

« L’industrie financière devrait prêter une attention aiguë aux utilisateurs et à leurs demandes, en adoptant des changements », a-t-il déclaré. « Huawei s’engage à aider ses clients financiers africains à relever les défis et à accélérer les changements dans six domaines : le passage de la transaction à l’engagement numérique, les entreprises cloud natives et agiles, la démocratisation des données, une infrastructure sécurisée et fiable, services hybrides multi-cloud et modulaires de style LEGO, et fonctionnement automatisé et prévisible. »

« De cette façon, Huawei facilitera la numérisation financière et améliorera la productivité de manière innovante en Afrique. Tournant autour de la stabilité, de l’agilité et de l’intelligence, Huawei vise à construire des services financiers ‘non-stop’, et atteindre un développement ‘non-stop’ parallèlement à l’innovation ‘non-stop' », a-t-il ajouté.

Au-delà de la technologie, Huawei a lancé un appel à toutes les parties du secteur pour qu’elles se rassemblent et construisent une infrastructure TIC plus robuste, facilitent davantage de mesures et de politiques pour encourager l’innovation dans la finance numérique, cultivent un écosystème innovant solide et forment plus de talents numériques pour l’industrie.

Huawei est particulièrement actif sur les deux derniers points. Le programme Spark de Huawei Cloud, par exemple, s’est engagé à aider 1 000 PME au cours des trois prochaines années. Et après avoir déjà formé plus de 80 000 talents numériques en Afrique, elle a lancé le programme de formation des talents numériques ‘LEAP’ dans la région de l’Afrique sub- saharienne, visant à former 100 000 personnes supplémentaires dans les trois prochaines années.

Le Huawei Intelligent Finance Summit for Africa 2023 a réuni plus de 200 participants, dont des leaders d’opinion clés du secteur, ainsi que des dirigeants de grandes banques à travers l’Afrique.