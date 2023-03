FOOTBALL – CAN 2023 – Les Barea jouent leur dernière carte

Madagascar jouera un match crucial ce lundi contre la République centrafricaine à Douala. La victoire des Barea sera synonyme de lueur d’espoir pour la suite de l’aventure.

La délégation malgache est bel bien en terre camerounaise depuis samedi. Après la défaite amère de 0 buts à 3 contre les Fauves du Bas-Oubangui jeudi à Mahamasina, les Barea joueront le match décisif et crucial de la dernière chance ce lundi à 16 heures, heure malgache, au stade de la Réunification à Douala. Ce match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Les deux équipes ont pris le même avion pour rallier la terre des Lions indomptables, via Addis Abebba, capitale éthiopienne.

La sélection malgache a tâté le terrain du match ce samedi et hier pour les Centrafricains. Sereins, les Fauves ont procédé à l’entraînement au stade Mbappé Leppe samedi après le déjeuner tandis des informations sur deux joueurs forfaits de plus du clan malgache circulaient ces deux derniers jours dans les réseaux sociaux. Le sélectionneur français a d’ailleurs confirmé sur sa page facebook la mise en écart du Belge Loïc Lapoussin, allier gauche du RU St Gilloise et du latéral droit Luxembourgeois, Sylvio Ouassiero du F91 Dudelang. «Lundi, nous allons encore tout donner pour obtenir la victoire. Je regrette que trois de nos joueurs cadres ne soient pas avec nous. Les absences de Datsiry, Loïc et Sylvio m’attristent et vont nous pénaliser» a publié le sélectionneur Nicolas Dupuis.

Sanctionnés

Le premier, Jean Martin «Datsiry» Rakotonirina n’a pas fait le déplacement pour motif médical tandis que «les deux autres pour comportement inadapté que je ne cautionne en aucun cas, et ne seront pas sur le terrain» peut-on lire. Ibrahim Amada, blessé aux adducteurs d’après l’entraîneur a tout de même fait le voyage. Deux Barea Chan ont été appelés pour rejoindre le groupe pour le match retour en l’occurrence Andoniaina Rakotondrazaka et Tendry Randrianarisaona respectivement le défenseur et le milieu du Disciples FC. Face à la presse lors de la conférence de presse d’avant match, le coach des Fauves, Raoul Savoy a mentionné, «Nous allons démarrer avec beaucoup d’humilité mais très concentrés. Nous n’allons pas les attendre, nous allons essayer de faire ce que nous savons faire. Et puis il faut marquer, marquer et marquer… Prendre trois points nous ouvrira certainement le chemin à une première qualification à la Can, j’en ai la certitude». L’autre match du groupe E entre l’Angola et le Ghana se jouera également ce soir à 19 heures à Luanda, capitale angolaise. Après la victoire des Black Stars de 1 à 0 face aux Palancas Negras jeudi, si le Ghana (7 points, +4) bat l’Angola (4points, 0) et si Madagascar (1 point, -6) gagne face à la Centrafrique (4 points,+2), les trois équipes outre le Ghana seront à égalité avec quatre points chacun et reprendront la case départ à la cinquième journée. Mais tout cela n’est que du calcul mathématique.