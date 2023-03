CIRCULATION – La réouverture de la RN 63 reportée

Les usagers de la route nationale (RN) 63, reliant Ankadimbahoaka et le Boulevard de Tokyo, doivent patienter. La réouverture de cette bretelle, prévue pour hier, est reportée pour cette semaine. Les techniciens justifient ce retard par la pluie qui est tombée la semaine dernière. « Les précipitations de deux jours n’ont pas été au programme. Nous n’avons pu nous organiser, comme prévu », indique un technicien, hier. La circulation sur cette route reste interdite, jusqu’ à la fin des travaux. Les travaux de réhabilitation de cette route sont toujours en cours. Hier, ils imprégnaient de goudron le reste la chaussée non enrobée. « Les travaux sont terminés à 95%. La réouverture est prévue pour la semaine qui va venir (ndlr : cette semaine). Nous allons, encore, effectuer du nettoyage, avant », enchaîne la source. Le ministère des Travaux publics affirme la réfection de toutes les rues de la capitale. Dix-sept axes sont dans le planning de réha­bilitation. Les travaux vont s’enchaîner avec la réha­bilitation des routes entre Ampefiloha, et Analakely, à part ceux qui sont en cours à Ankadimbahoaka et à Ambodin’Isotry.