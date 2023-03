ATHLÉTISME- SEMI-MARATHON – Fulgence et Nanie sont champions de Madagascar

Le championnat de Madagascar de semi-marathon d’Antananarivo qui a été couru hier dans quelques tronçons de rues de la capitale a fait un nouveau roi et une nouvelle reine de la distance de 21,0975 kilomètres.

Fulgence Rakotoarisoa, issu de Crown athletics d’Antsirabe âgé de 47 ans a survolé le débat chez les seniors hommes en bouclant la distance en 1 heure 07 minutes 54 secondes. Il devance Jean Claude Rakotoarimanana, sociétaire de Crown athletics d’Antsirabe qui a fait un doublé avec son partenaire en s’adjugeant la seconde place avec un temps de 1 heure 8 minutes 21 secondes. La troisième place a été occupée par l’infatigable Mampitroatse de COSPN Boeny avec un temps de 1 heure 8 minutes 49 secondes. La fédération malgache d’athlétisme (Fma) se dit satisfaite du bon déroulement de ce premier championnat de Madagascar de semi-marathon couru dans les rues de la capitale sous l’ère de Dominique Raherison, président de la fédération malgache d’athlétisme.

« C’est du bon rythme et du haut niveau. Les athlètes d’Antsirabe sont déjà tans le tempo en montrant leur détermination à faire quelque chose et c’est encouragent pour les JIOI qui arrivent. C’est un nouveau record pour ce nouveau trajet (1h07mn54s) que nous allons retenir et organiser chaque année. Pour la préparation de nos athlètes aux JIOI, nos athlètes sont déjà dans la préparation totale et cela va continuer», confie Dominique Raherison, président de FMA.

Sans équivoque

Chez les dames, Nanie Madeleine Razafindrafara, sociétaire du club AS Fanalamanga de la région Alaotra Mangoro s’est adjugée le titre de championne de Madagascar en bouclant la distance de 21,0975 kilomètres en 1 heure 27 minutes 01 seconde. Elle a dominé la course à partir du 14è km en laissant derrière elle ses poursuivantes. Oliva Rabemihoatra de COSPN Analamanga est la nouvelle vice-championne de Madagascar avec un temps de 1 heure 28 minutes 59 secondes. Rosa Manankasina issue de CRAM Fitovinany s’est adjugée la troisième place avec son temps de 1 heure 31 minutes 33 secondes. Hery Rambeloson, Dtn de la fédération malgache d’athlétisme a expliqué : « en athlétisme, c’est le résultat et la performance qui comptent. Aucune place n’est attribuée à l’avance à un athlète. Celle ou celui qui présente les meilleures performances figurera dans la liste de l’équipe nationale malgache. Pour le moment nos athlètes sont dans la préparation de ce grand rendez-vous. La préparation continue et nous réitérons toujours l’appel à l’adresse de l’Etat pour la réfection totale de ce stade d’Alarobia, le temple de l’athlétisme à Madagascar », conclut-il.

Les résultats

Hommes :

1- Fulgence Rakotoarisoa : 1h7mn54s

2- Jean Claude Rakotoarimanana : 1h8mn21s

3- Mampitroatse : 1h8mn49s

Dames :

1- Nanie Madeleine Razafindrafara : 1h27mn01s

2- Oliva Rabemihoatra : 1h28mn59s

3- Rosa Manankasina : 1h31mn33s