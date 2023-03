AMBODIVONA – La police abat deux hommes armés

Des coups de feu ont retenti à Ambodivona. Le bilan fait état de deux morts. Les policiers de l’Unité d’Intervention Rapide (UIR) se sont heurtés de plein fouet à un duo criminel. Les deux individus ont été abattus et un sabre ainsi qu’un poignard ont été pris en leur possession. Les hommes de l’UIR ont travaillé de concert avec leurs frères d’armes du commissariat de sécurité publique du troisième arrondissement à Antaninandro. Sur base de recherches et de collecte de renseignements, ils ont facilement localisé les points sensibles écumés par les détrousseurs ainsi que les éventreurs armés. En patrouillant dans les zones signalées, les éléments d’intervention se sont retrouvés nez-à-nez avec les deux hommes. De source policière, ces derniers, prêts à en découdre se seraient déchaînés sur les éléments de patrouille en mettant leurs armes en évidence, conduisant ainsi les policiers à ouvrir le feu sur eux. Aucun blessé n’est répertorié dans le camp de la police. Les armes retrouvées sur le duo ont été saisies en guise de pièces à conviction et les dépouilles ont été conduites à la morgue du CHUJRA.